НЛО над американским эсминцем: обнародовано видео, признанное Пентагоном подлинным

НЛО на фото порядка 15 метров в длину.

Режиссер-документалист Джереми Корбелл (Jeremy Corbell) показал наконец-то самые шокирующие кадры из числа тех, которые Пентагон недавно признал подлинными. Конкретно обнародовал видео, сделанное с борта истребителя ВМС США в июле 2019 года у берегов Калифорнии. Пилоты снимали НЛО, который был замечен с эсминца USS Omaha. И представлял собой черный объект, похожий на конфетку Tic-Tac – очень большую конфетку, порядка 10-15 метров в длину. Она, по словам военных, которые приводит портал NBC, спустилась откуда-то с орбиты, совершала головокружительные маневры и в итоге скрылась под водой. «Плюхнулась», - как выразились снимавшие.

Кстати, в серьезных научных и оборонных кругах словосочетание «неопознанные летающие объекты» (НЛО) уже не употребляют. Всё то непонятное, что мельтешит в небе, теперь принято называть неопознанными воздушными явлениями (Unidentified Aerial Phenomena – UAP). А для объектов, похожих на «летающие тарелки» или на нечто другое, но явно рукотворное, придумали термин AAV (аномальные воздушные аппараты).

Корбелл уверял, что добыл кадры в Боевом информационном центре (USS Omaha's Combat Information Center) – в подразделении, которое подготавливает донесения для командования, приводя их в более-менее понятную форму. Клялся, что видео подлинное – поскольку «прямо от военных». И не обманул.

Объект в итоге скрылся под водой.

- Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео были сделаны военнослужащими ВМС, - заявила представительница военного ведомства США Сьюзан Гоф (Pentagon spokesperson Susan Gough) еще в середине апреля 2021 года, имея в виду, в том числе, и то видео, которое появилось сейчас. Самого его в массовом доступе тогда еще не было.

Из слов представительницы следовало, что при Пентагоне имеется специальное подразделение - Целевая группа по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force – UAPTF). Она-то и занимается исследованиями тех самых инцидентов.

А инцидентов уже накопилось достаточно. Подробнее о них – в нашем материале «Над американскими эсминцами и в самом деле летала какая-то «пирамидка»

Что из себя представляют эти самые UAP и AAV неизвестно. Вот прямо совсем непонятно. Плодотворных идей нет даже в UAPTF. Но инопланетян при этом никто не поминает. Да и в самом деле, откуда им тут взяться?