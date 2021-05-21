Мария Захарова — о переговорах в Рейкьявике: «Проводить исторические параллели не надо»

Мария Захарова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российско-американских отношениях — робкая весна. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его заокеанский коллега Энтони Блинкен встретились на полпути между Вашингтоном и Москвой — в столице Исландии. Итоги саммита известны: обсудили разрядку вокруг КНДР и Афганистана и прочие вопросы глобальной безопасности. Но что осталось за кадром? Об этом в интервью для Радио «Комсомольская Правда» рассказала официальный представитель нашего МИДа — Мария Захарова.

— Мария Владимировна, тут многих просто само географическое название — Рейкьявик — испугало. Как известно, товарищ Горбачев там встречался с Рейганом в октябре 1986-го, после чего произошла сдача наших интересов.

— Думаю, нам не стоит проводить никакие исторические параллели, и в метафизику тоже уходить не надо. Был очень важный политический повод встречи — Министерское заседание Арктического совета. Это международная организация, где присутствует целый ряд стран, включая Россию и США.

— У этой организации еще песец на эмблеме забавный.

— Да, забавный. И он уже много лет не мешает, а только помогает работать этому замечательному и актуальному форуму. Соответственно, «на полях» проводится большое количество двусторонних встреч. Этой возможностью Россия и США и воспользовались.

— Сама встреча как прошла?

— Конструктивно — что стало понятно даже по первым словам Лаврова и Блинкена в ходе их протокольной съемки. Мне кажется, это даже удивило журналистов, присутствовавших на старте переговоров. Обычно, как вы знаете, сотрудники американских СМИ что-нибудь выкрикивают в начале, задают вопросы, пытаются что-то выудить — а тут стороны обменялись такими, опять же, конструктивными вступительными словами, что сделало дополнительные реплики журналистов просто ненужными. Потом они ушли, встреча продолжилась за закрытыми дверями. И длилась больше, чем даже не только обозначали, но и планировали. Рассчитывали где-то на час, а вышло около двух.

— В США недавно была публикация, будто они хотят отказаться от санкций против газопровода «Северный потока-2». А потом сами же ее и опровергали…

— Я тоже обратила на это внимание, мне звонили американские журналисты, просили прокомментировать. Я сказала: будет фактура — не пересказ в газетах, не утечки, а реальная прямая речь тех людей, которые отвечают за подобную политику, — будем комментировать. Мы много чего слышали. И, как вы правильно сказали, эти заявлении были противоречащими друг другу, меняли характер, тональность. К сожалению, это отличительная черта американской международной политики. Посмотрите на Афганистан. Сколько раз уходили, возвращались, сокращали, наращивали контингент, делали заявления. На протяжении десятилетий это было постоянно. И так — по целому ряду направлений. Поэтому будем ориентироваться на конкретные дела и конкретные шаги.

— В Кремле уже подтвердили, что готовится встреча Путина и Зеленского. И опять в СМИ вбросы: якобы план по урегулированию в Донбассе начнется с того, что Россия передаст Украине полный контроль на границе с ЛДНР.

— Предлагаю не фантазировать на эту тему. Все, что касается подобного саммита, — компетенция Администрации Президента РФ. Но обращу ваше внимание, что минские договоренности [от 2004-15 годов об урегулировании конфликта в Донбассе — ред.] неоднократно представлялись нашей страной как реальная правовая база, принятая не только подписавшими сторонами, но и мировым сообществом, прошедшая легализацию через Совбез ООН — в том смысле, что теперь эти документы стали обязательными. Поэтому — помните о минских договоренностях. Это альфа и омега, о чем неоднократно говорилось. И не потому, что кому-то они нравятся или не нравятся, а потому что это, действительно, документ, выработанный на основе анализа — истории, нынешней ситуации «на земле» и дальнейших перспектив.

— Безальтернативный документ.

— Я бы другое слово подобрала в данном случае: он является действенным, если его выполнят те, кто под ним поставил подписи. И также — если на тех, кто под ним поставил подписи, повлияют те, кто вовлечен в ситуацию.