Лавров назвал беседу с Блинкеном конструктивной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Фото: пресс-служба МИД РФ

Переговоры министра иностранных России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике продолжались около двух часов, несколько минут назад они завершились.

Глава российского МИД назвал беседу с новым американским коллегой «конструктивной», отметив, что руководитель госдепартамента и его команда готовы вместе с Москвой «разбирать завалы» российско-американских отношениях, которые остались от предыдущих президентских администраций США.

Сергей Лавров также сообщил, что российская сторона подтвердила готовность к диалогу по стратегической стабильности, Вашингтон не отказался от этой идеи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 19 мая состоялась первая очная встреча министра иностранных России и госсекретаря США с момента назначения Блинкена на должность главы госдепартамента. В самом начале переговоров Сергей Лавров сказал, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы без исключения «при понимании, что это все будет честно, с фактами на столе и взаимоуважительной основе».

Переговоры проходили на полях министерской сессии Арктического совета (АС).