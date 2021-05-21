Русских на Украине объявили чужими

Логику украинских властей снова можно объяснить только с помощью психиатра. Фото: Нигина БЕРОЕВА

Логику украинских властей снова можно объяснить только с помощью психиатра. Видимо, в рамках подготовки встречи с президентом Путиным на сайте Верховнои Рады появился законопроект президента Украины Зеленского о коренных народах.

Согласно его тексту, коренным народом признается «автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины.

Коренным народам, согласно законопроекту, будут предоставлены широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Так, им можно будет создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке. Они смогут создавать свои СМИ.

Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.

Если кто-то вдруг не понял, это — классическая формула «Чемодан. Вокзал. Россия». Давненько мы такого не слышали. Лет уже 30 как.

Русские на Украине официально объявлены колонизаторами. Они, оказывается, колонизировали Киев, Харьков, Одессу, Днепропетровск, Запорожье, Донецк и Луганск (это так, к слову. В Донецке и Луганске плевать хотели и на Раду, и на ее законы). Они — пришлые. Чужие.

Теперь русским предложено либо отказаться от своей идентичности — молча записаться в украинцы и осваивать мову; либо оставаться национальной группой с особыми правами. То есть без всяких прав.

За прошедшие 30 лет с распада Союза мы стали значительно менее впечатлительными, нас такими новостями из равновесия уже не выведешь.

Воспитание интернационализмом повыветрилось из голов даже самых упоротых коммунистов. Да и учителя, надо отдать им должное, были хорошие. Без всякой теоретической части сразу переходили к практическим занятиям по нацбилдингу. В Таджикистане, Туркмении, Грузии, Прибалтике. Миллионы русских бросали дома и становились беженцами. Мы это хорошо помним. Ничего не забыли и никому не простили...

Русских не стоит определять в «чужие». А то они, действительно, могут превратиться в настоящих космических тварей, у которых вместо крови — плавиковая кислота. Эти «чужие» превратят в чернозем любое количество особо упорных нацпатриотов из бывших братских республик, если дело дойдет до выяснения вопроса, кто тут понаехавший, а кто - местный.

Последний раз наглядный урок в этом вопросе единомышленникам Зеленского русские люди преподали в Дыбальцево.

Но, видимо, подзабылось. Шесть лет прошло. Пора освежить кое-кому память?

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