К чему приведет желание чиновников автоматически списывать штрафы с банковских карточек водителей? Фото: Shutterstock

Как вы слышали, минюст предложил автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД с банковских карт водителей (во имя пресвятой Безопасности, да святится имя её). Однако чиновники прямо в упор не замечают гигантскую проблему людей, что вернуть деньги за ошибочные штрафы фактически невозможно.

Посмотрите на процедуру возврата денег из нашего государства и вы поймете, что гораздо дешевле будет просто оставить уплаченные деньги за несправедливое, ошибочное наказание чиновникам в подарок, чем месяцами обивать пороги судов и прочих учреждений, расположенных, например, в Больших Вяземах. Вы просто на бензин потратите в разы больше, чем вернете. Ну а что говорить о парковке за 380 рублей в час напротив столичного ГИБДД?

Чиновники считают, что ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ! Типа это нормально, а вот бабки мы будем в безакцептном порядке списывать с ваших банковских карт. Ну а если ошибка, то добро пожаловать лично в Большие Вяземы. Не хотите ехать? Ваши проблемы, ничего личного. Могли же?

Это какое-то дно, если честно. Мне даже сказать тут нечего. Вся процедура обжалования находится в 18-м веке. Процедура штрафования уже в 22-м, когда нейронные сети за миллисекунды обнаруживают малейшее нарушение и тут же списывают цифровые деньги с банковских карт в одно мгновение. Это игра в одни ворота, люди просто абсолютно поражены в правах, точнее у нас вообще получается прав нет. Никаких. Их наличие в законе в таком виде лишь глупая формальность. При сохранении тренда, я думаю, что в новых законах для всей страны останется возможность обжаловать штраф в деревне Пердольево за Полярным кругом, куда надо будет явиться очно, приемные дни понедельник среда с 11-00 до 12-30. Ну вот тогда и разложится всё по полочкам и сразу станет понятно, где чье место.