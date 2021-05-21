Поправки в закон: За незаконную торговлю пневматикой и ножами дадут срок, а пиротехнику приравняют к оружию

Депутаты Госдумы одобрили для первого чтения проект, которым собираются ужесточить наказание за оборот нелегального оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госдумы одобрили для первого чтения законопроект, которым собираются ужесточить наказание за оборот нелегального оружия, мощной пиротехники, пневматики, переделку учебных и охолощенных стволов. Причиной тому стали даже не трагедии в школах, а общая ситуация нелегальной перевооруженности в стране.

Только вдумайтесь в эти цифры: по данным МВД и ФСБ России в 2018 - 2020 годах из незаконного оборота по стране изъято свыше 67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств, около 16 тонн взрывчатых веществ, выявлено и ликвидировано более 500 подпольных мастерских по изготовлению, переделке оружия, изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также боеприпасов, 130 тысяч наших соотечественников были осуждены по оружейным статьям, которые в УК начинаются с 222.

СРОКИ ВЫРАСТУТ МНОГОКРАТНО

Авторы законопроекта предложили внести в Уголовный кодекс поправки, которые значительно увеличивают уголовные сроки за хранение, продажу и производство огнестрельного оружия.

"В условиях неснижающегося спроса на оружие и боеприпасы преступники зачастую готовы пренебречь наказанием в виде незначительного лишения свободы, предусмотренным за сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов", - говорится в пояснительной записке.

"Планку" по всем таким статьям подняли довольно серьезно.

Например, с новыми поправками к статье УК РФ №222 за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия (кроме гладкоствольного охотничьего и травматического), его основных частей и боеприпасов (за исключением патронов для охотничьего и травматического оружия) можно будет получить от 3 до 5 лет колонии со штрафом в 80 тысяч рублей (сейчас 4 года максимум).

За сбыт нарезного огнестрела и боеприпасов депутаты предлагают давать от 5 до 8 лет колонии со штрафом в 100 тысяч рублей (сейчас за это можно получить до 2 лет колонии и штраф в 80 тысяч рублей).

При этом, если оружием торговали предварительному сговору через интернет, то фигурантам дела депутаты предлагают давать уже по "десяточке" (сейчас за такой эффективный менеджмент приговаривают к 6 годам).

"Анализ поступающей информации свидетельствует об образовании устойчивой методики обезличенного, массового и неконтролируемого распространения вооружения по всей территории России с использованием Интернета, что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности. 70 процентов преступлений, связанных с оборотом оружия, совершается через Интернет, что обусловлено возможностью дистанционно и анонимно координировать незаконные операции, в том числе из-за рубежа. Предлагается рассматривать использование сети "Интернет" при совершении указанных преступлений как квалифицирующий признак", - говорится в аналитической записке к законопроекту.

Кстати, если торговцы оружием торговали в Интернете организованной группой, то срок может вырасти до 12 лет со штрафами в 500 тысяч рублей (сейчас 8 лет и 200 тысяч рублей штраф). За сбыт взрывчатки участникам такого организованного "бизнеса" и вовсе грозит от 15 до 20 лет колонии и миллион рублей штрафа (сейчас до 12 лет и штраф в 500 тысяч рублей).

ЗА ТОРГОВЛЮ ПНЕВМАТИКОЙ И НОЖАМИ НАЧНУТ САЖАТЬ

Несколько лет колонии можно будет получить и за незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового оружия (за исключением механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами), пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия.

Не стоит выставлять дедушкин нож, который похож на кухонный, на продажу в Интернет. Экспертизой он может быть признан боевым "ножом разведчика" или "ножом сапера". А если так, то вам скоро может грозить: обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от года до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Также не стоит недооценивать арбалет, лук или пневматическое ружье, которое осталось от бывшего. Не стоит пытаться продать его самостоятельно (как и нож только через лицензированные магазины). Характеристики перечисленного оружия могут не соответствовать тем, что заявлены в паспорте. Если экспертиза выяснит, что 4,5 мм пулька от пневматики вылетает с дульной энергией свыше 7,5 Дж, вас могут привлечь к уголовной ответственности (сейчас грозит только административная ответственность) и приговорить к обязательным работам на 480 часов либо исправительным работам до 2 лет, либо лишению свободы на 2 года со штрафом в 80 тысяч рублей. Вряд ли какое-нибудь пневматическое ружье или арбалет вот всего этого стоит...

"МВД России в последние годы фиксирует значительный спрос на пневматическое оружие с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж (более 50 тысяч единиц в месяц). Для приобретения указанного вида оружия не требуется получения соответствующей лицензии. Вместе с тем интерес отдельных граждан к указанному виду оружия в большей степени обусловлен возможностью внесения несложных механических изменений, позволяющих в десятки раз повысить его поражающие свойства до значений, сравнимых с характеристиками огнестрельного оружия", - отмечается в пояснительной записке.

Два года колонии скоро будут грозить за незаконную модернизацию и производство мощного пневматического оружия (сейчас лишь административная ответственность). Также впервые в семействе "гусиных" статей уголовного кодекса выделят крупнокалиберное оружие (в статью 222.2). В последние годы в горах изъятого стрелкового вооружения находили различные пулеметы и гранатометы. За них будут давать больше, чем за обычный огнестрел - от 6 до 12 лет колонии. Жестче станут наказывать за переделку массово-габаритных макетов оружия (от 2 до 6 лет в колонии).

ПИРОТЕХНИКА УСУГУБИТ ВАШЕ ХУЛИГАНСТВО

В перечень отягчающих обстоятельств совершения преступления в статью уголовного кодекса "Хулиганство", где до сих пор указывалось только оружие, добавят пиротехнику, легковоспламеняющиеся жидкости и "иные предметы или вещества". Если хулиган будут нарушать общественный порядок с использованием всего перечисленного, его хулиганство признают "особо опасным для окружающих", а его действия аналогичными если бы он использовал нож или пистолет. За такое "вооруженное" хулиганство можно будет угодить уже на 7 лет в колонию, где придется 4-5 лет усердно работать, чтобы выплатить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.

"Наибольшую опасность такие преступления представляют в период проведения значимых общественно-политических мероприятий, а также в местах массового скопления граждан", - говорится в законопроекте.

По мнению авторов, ужесточение уголовной ответственности также "окажет существенное превентивное воздействие на потенциальных преступников, позволит сократить число подпольных мастерских по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств и, как следствие позволит минимизировать их поступление в незаконный оборот в интересах террористических, экстремистских и националистических организаций, а также преступных сообществ".

КСТАТИ

Отметим, что каждая "гусиная" статья заканчивается такими словами: "лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье". Однако в пояснительно записке отмечается, что если оперативники уже пришли к вам, то ни о какой добровольной выдаче речь уже идти не может. В общем, если нашли дома что-то подозрительно похожее на оружие, садитесь за стол и пишите заявление в полицию в свободной форме: "Я такой-то нашел что-то похожее на оружие, сдаю его добровольно в полицию, время и дата". С этим заявлением идете в ближайшее отделение. После экспертизы вы можете даже получить вознаграждение: 4 тысячи рублей за нарезное оружие, 2 тысячи рублей за охотничье, за взрывчатые вещества до 3000 тысяч рублей, а за каждый патрон - 20 рублей.