МХАТ им. Горького собрал 2 миллиона рублей на благотворительном аукционе

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

20 мая в МХАТ им. М. Горького при поддержке Росбанк L’Hermitage Private Banking и Фонда «Институт культурной политики» была организована Творческая встреча в формате Гала-ужина. В программе вечера были заявлены презентация «Клуба друзей МХАТ», музыкальные номера из спектаклей, а также благотворительный аукцион, на котором разыграли клубные карты с дополнительными сертификатами спонсоров и партнеров театра. Все вырученные денежные средства пойдут на развитие театра и его будущие премьерные постановки.

Гала-ужины – распространенная практика для культурных институций во всем мире. Именно на такие форматы мероприятий театры, музеи и галереи приглашают партнеров и потенциальных меценатов, чтобы собрать дополнительные средства на поддержку и развитие своих проектов. МХАТ им. М. Горького сделал подобный творческий вечер в формате гала-ужина впервые.

Вечер прошел в театральном фойе на Тверском бульваре. В начале вечера художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков рассказал партнерам о проделанной в театре работе за текущий театральный сезон и о предстоящих премьерах будущего сезона:

- Недавно проезжал по Садовому кольцу и увидел цитату из Бертольда Брехта:«Искусство - не зеркало, отражающее реальность, а молот, формирующий ее». Сегодня театр часто оказывается лишь вечерним развлечением. Но театр должен заставлять думать и формировать. Ни одному жанру искусства не свойственно живое общение: человека на сцене - с человеком в зале. Театр не может быть оцифрован и не поддается никакому тиражированию. Театр – это храм, говорил Станиславский. Театр – это мистерия. Театр – это лаборатория, где исследуются обстоятельства человеческой жизни, где формируются разнообразные сценарии и случается то, что может случиться, а может и не случиться в реальности. И если вы понимаете, о чем я говорю, давайте идти вместе. Традиции МХАТ – это традиции меценатства, потому что этот театр с самого начала строило не государство, МХАТ строили люди: Савва Морозов, Федор Шехтель, князь Павел Долгоруков. И эта традиция продолжается. В нынешнем сезоне у нас родился Попечительский совет, благодаря которому мы смогли сделать то, на что изначально у театра возможностей не было. Спасибо нашим меценатам и нашим партнерам.

Затем выступил Попечительский совет театра.

- Этот театр объединяет единомышленников, людей близких и родных по духу. Невероятная палитра спектаклей – музыкальные, исторические, детские, классические – существует во МХАТ. Спектакли, которые раскрывают коренной характер людей и отношений. Огромная благодарность всем тем, кто работает здесь. За то, что уже сделано. И за то, что будет сделано. Тот путь, которым идет МХАТ, великий. Уверен, и дальше он будет успешным, - сказал председатель Совета Попечителей МХАТ, коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин.

А Екатерина Сиркен, директор Фонда «Институт культурной политики», член Попечительского совета подробно отчиталась о совместной работе Фонда и театра и поблагодарила всех за работу:

- Хочу поблагодарить МХАТ имени М. Горького за интересные перспективы, открывающиеся для нас и театра в результате существующего партнерства, и выразить отдельную благодарность художественному руководителю театра Эдуарду Владиславовичу Боякову за невероятное количество идей и искреннюю любовь к своему делу и театру. Также от всей души благодарю членов Попечительского совета театра за веру и поддержку деятельности МХАТ им. М. Горького. Спасибо тем, кто уже с нами.

Затем директор МХАТ им. М. Горького Олег Михайлов объяснил гостям вечера, как строится бюджет театра и сколько бюджетных средств и пожертвований расходуется на каждый спектакль. Так, в этом сезоне на премьеры театром было потрачено более 109 млн рублей. Из них: государственных бюджетных средств – 33 млн, остальное – это пожертвования меценатов и заработанные театром деньги. При этом несколько спектаклей были созданы полностью на внебюджетные средства.

Партнером МХАТ в этот вечер стал Росбанк L’Hermitage Private Banking, который не первый раз участвует в подобных мероприятиях. Заместитель председателя правления Росбанка, руководитель Росбанк L’Hermitage Private Banking Улан Илишкин отметил:

- Я очень рад нашей сегодняшней встрече и благодарен Эдуарду Боякову, художественному руководителю МХАТ им. Горького за то, что предоставил нам всем такую возможность. Когда большая часть жизни переведена в онлайн очень ценны подобные совместные вечера в окружении людей, которых объединяют общие высокие цели. Группа Societe Generale, частью которой является Росбанк, активно поддерживает проекты в области искусства. Росбанк видит свою миссию в создании устойчивого будущего вместе с нашими клиентами, предлагая инновационные и социально ответственные финансовые решения. Мы стараемся интегрировать этот подход в каждый свой проект. Вот и сегодня Росбанк L’hermitage Private Banking с удовольствием стал генеральным партнером данного вечера.

На ужине гостям анонсировали открытие «Клуба друзей МХАТ» и подарили карты уже действующим партнерам и спонсорам (председателю Совета Попечителей МХАТ, коммерческому директору УГМК Игорю Кудряшкину, председателю Московского Экономического форума и члену Совета Попечителей Константину Бабкину, директору фонда «Институт культурной политики» Екатерине Сиркен, президенту корпорации «Синергия» Вадиму Лобову и др). Всего МХАТ запускает пять карт разного номинала, которые дают определенные привилегии членам клуба друзей. Бюджетная карта - «Стандарт» - стоит 10 000 рублей. Самая престижная карта – «Бриллиантовая» - 300 000 рублей.

Кроме этого, партнерам и меценатам с помощью музыкальных номеров и розыгрышей лотов благотворительного аукциона, представили премьеры сезона 2021/2022. Например, лот «Есенин» включал в себя Серебряную карту «Клуба Друзей МХАТ» и книгу Захара Прилепина «Есенин» ЖЗЛ, по которой МХАТ им. М. Горького в следующем сезоне представит спектакль «Женщины Есенина» (бюджет постановки – 15 млн рублей): «Есенина» при стартовой цене в 25 000 рублей приобрели за 225 000 рублей. Актриса МХАТ Алиса Гребенщикова представила свой будущий детский спектакль «Сказки в шатре» и одноименный лот (бюджет постановки – 2 млн рублей), этот лот купили за 400 000 рублей. Самой высокой разыгранной на аукционе «позицией» стал предстоящий фестиваль «МХАТ.Танцы»: в лот вошла бриллиантовая карта и ночная иммерсивная экскурсия по театру на 20 человек - его выкупили за 550 000 рублей.

Организованным мероприятием МХАТ решил несколько задач: анонсировал не только открытие «Клуба Друзей» и запуск клубных карт, но и возможность сделать пожертвования на предстоящие культурные события и театральные постановки. И, таким образом, дал возможность любому желающему из гостей войти в 123-летнюю историю Художественного академического театра, вписав свое имя рядом с именами известных русских меценатов.

Творческий вечер в формате Гала-ужина организован при участии Maison Dellos. Приглашенные на вечер гости сделали пожертвований на 2 млн рублей.