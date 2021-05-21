"Воевать будут роботы": Шойгу рассказал о новейших образцах "думающей" армейской техники

Боевой роботизированный комплекс РТК "Нерехта". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В свой день рождения (21 мая) министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу «посеял» много загадок и военно-технических интриг во время выступления на просветительском марафоне «Новое знание». На нем российские министры, деятели науки, культуры, искусства, топ-менеджеры рассказывали о достижениях. Шойгу тоже было о чем рассказать. Он сильно удивил слушателей вот этим словами: "Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать».

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что же это за боевые роботы? Отвечаем.

Некоторые образцы «думающей» армейской техники уже известны россиянам. Например, боевые роботы с искусственным интеллектом "Уран-9" были показаны на Параде Победы. Это боевой необитаемый робототехнический комплекс на гусеничном ходу для выполнения боевых, разведывательных и контртеррористических задач. У него солидное вооружение: пушка, 4 противотанковых управляемых ракеты «Атака» и аж 12 (!) реактивных огнемётов «Шмель». Электронные глаза и мозги «Урана» позволяют ему самостоятельно ориентироваться на поле боя, определять приоритетные цели для поражения и маневрировать, избегая вражеских выстрелов. Он работает там, где это особенно опасно для «пехоты» и сохраняет жизни бойцов. Кстати, этот робот – участник боевых действий в Сирии. Там он прошел фронтовое крещение и был принят на вооружение.

Боевые роботы с искусственным интеллектом "Уран-9" были показаны на Параде Победы. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Между прочим, по словам Шойгу, более 300 видов оружия было апробировано в Сирии, многие из них благодаря этим испытаниям были доведены "до верхней планки", но были и "неприятные неожиданности». Как признался министр, «мы почти полтора десятка (образцов оружия, - ред.) просто сняли с вооружения вообще и перестали производить».

Но вернемся к роботам. Есть у «Урана» и такой же умный напарник - боевой роботизированный комплекс "Нерехта". До начала боя в его «сознание» загружается карта местности и сетки ключевых ориентиров, подлежащих ликвидации. После этого оператору достаточно просто нажать на кнопку и робот начнет выполнять заложенное в его «мозги» задание.

И да, в нашей армии уже появилось первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами.

Вообще, в последние годы роботизация стала одним из главных направлений перевооружения Российской армии. Умная боевая техника появляется везде – в космосе, в воздухе, на земле, на воде и под водой. Не так давно глава командования космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что Пентагон серьёзно обеспокоен «необычным» поведением российского космического аппарата «Космос-2542». Американцев поразило, что наш спутник-робот «разгуливал» в космосе, как сторож арбузов по бахче и сближался с американским спутником-разведчиком USA-245.

Весьма вероятно, что в России в ближайшие годы может появиться и первый беспилотный истребитель (летающий робот). Наш новейший самолет Су-57 все больше обретает качества машины 6-го поколения. Пилота заменит система с искусственным интеллектом. Более того, Су-57 может стать воздушным пунктом управления для другого крылатого робота – ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник». Такая схема уже отрабатывается.

БПЛА «Охотник-Б» Фото: Википедия

Кстати, о беспилотниках (БПЛА). В России за последние годы появился целый выводок легких, средних и тяжелых беспилотников. Некоторые из них ничем не уступают чрезмерно разрекламированным турецким «Байрактарам».

И нельзя исключать, что в обозримом будущем на земле (рядом с «Уранами» и «Нерехтами») появится и первый российский танк-робот. Работы над такой программой уже ведутся.

Что же касается морских роботов, то уже выходят на финишную прямую испытания нашего самого грозного подводного беспилотника «Посейдон». Он способен на недосягаемой для средств поражения противника глубине (больше 1000 метров!) и со скоростью 200 км в час незаметно подобраться к вражескому берегу и зарыться своей могучей ядерной «мордой» в ил. И там ждать боевой команды.

Очень возможно, что скоро мы станем свидетелями и еще одной сенсации: могут появиться малогабаритные подводные лодки без экипажей, которые будут способны «рыбьим косяком» нападать на вражеские надводные корабли и субмарины. Появление такого оружия может радикально изменить стратегию и тактику ведения войн на море.

Океанская многоцелевая система "Посейдон" Фото: Министерство обороны РФ

Выступая на просветительском марафоне «Новое знание», Шойгу упомянул и оружие завтрашнего дня. «Здесь тоже идет большая работа», – сказал он. И, не без гордости назвав уже принятые на вооружение новейшие боевые комплексы «Пересвет», вспомнил знаменитую киносагу «Звездные войны»:

- Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад – лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы «Пересвет», которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой – они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки.

Тут последняя фраза министра прозвучала весьма загадочно. О каком «большом поле деятельности» говорил он? Может быть о том, про которое часто пишут в специальных журналах? А пишут там о том, что «Пересвет» может получить еще более мощное лазерное оружие, если удастся решить проблему усиления мощности генератора…

Воевать будут роботы. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

А что же специалисты относят к оружию завтрашнего дня, про которое говорил Шойгу?

Его еще называют оружием, основанным на новых физических принципах. А тут – целый выводок боевой техники, которая еще только рождается в лабораториях и конструкторских бюро как России, так и многих других стран. Это энергетическое, электромагнитное, микроволновое, ультразвуковое, радиочастотное и другое оружие. Наши ученые уже многого добились: по данным Объединённого института высоких температур РАН, успешно прошли испытания первой созданной в России рельсовой электромагнитной пушки, способной пробивать любую броню. А еще такая пушка способна сжечь микросхемы и остановить двигатель самолета, - летчик обречен, катапульта тоже не сработает.

Пожалуй, тут я и поставлю точку. Как говорится, «у нас есть еще и не такие приборы, но мы вам о них не расскажем»…