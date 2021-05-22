США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Минфин США опубликовал список российских организаций и морских судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» и внесенных американским правительством в санкционный лист.

Новые санкции были введены спустя день после того, как Белый дом официально признал свою неспособность помешать строительству газопровода.

Список пополнился: «Морской спасательной службой», «Мостранссервисом», самарским «Теплоэнергетическим имущественным фондом», а также рядом судов, ходящих под российским флагом, - «Академик Черский, «Сивуч», «Умка», «Спасатель Карев» и др.

В самих США признают, что новые санкции не окажут серьезного воздействия на окончание строительство газопровода: согласно американскому законодательству, включение в санкционный список обязывает американские компании отказаться от сотрудничества с физическими и юридическими лицами, внесенными в список, а также накладывает арест на все активы этих лиц, находящиеся в американской юрисдикции. Наивно предполагать, что в каком-либо из банков США есть счета, открытые на «Академика Черского» или «Спасателя Карева»…

Скорость принятия дополнительных санкций обусловлена не столько геополитическими, сколько внутренними проблемами США. Например, администрация Байдена по ряду причин отказалась от строительства трубопровода Keystone, что вызвало крайнее недовольство сенаторов и конгрессменов, за многими из которых стоят влиятельные лоббисты топливно-энергетического сектора.

Узнав об отказе Белого дома противодействовать строительству «Северного потока-2», многие из них немедленно воспользовались этим и стали обвинять Байдена во всех смертных грехах.

- Повестка администрации Байдена убивает рабочие места, увеличивает нашу энергозависимость от врагов, таких как Россия. – выпустил сегодня патетическое заявление сенатор Рик Скотт. – В течение нескольких месяцев после закрытия Keystone Байден подружился с Путиным и облегчил ему контроль над поставками энергоресурсов в Европу.

Еще один сенатор, Кевин Крамер - тоже против Байдена, и тоже манипулирует привычным набором обвинений:

- Через несколько дней после того, как российские хакеры успешно атаковали американский трубопровод, президент Байден решил отдать Путину другой трубопровод и обеспечить ему крупную геополитическую победу. «Северный поток-2» должен быть остановлен!

Комментарий эксперта:

- Сегодняшние, по большей части формальные санкции стали ответом не внешним, а внутренним противникам Байдена, недовольных его политикой в принципе, а не «Северным потоком-2». - прокомментировал новые санкции американский политолог Хулио Родригез. - Белый дом просто сохранил хорошую мину при плохой игре: мол, противостояли, как могли, противостоим и будем противостоять России.