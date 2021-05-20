Белый дом признал, что остановить строительство «Северного потока – 2» практически невозможно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом признал, что остановить строительство трубопровода «Северный поток – 2» практически невозможно, он готов уже на 95 процентов. Об этом в четверг, 20 мая, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки.

- Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95 процентов. Каким же образом мы могли бы остановить проект в другом государстве, если он уже почти готов?, - ответила она на вопрос журналиста о том, могли ли американские власти помешать строительству трубопровода.

Джен Псаки добавила, что власти Соединенных Штатов руководствовались ключевыми отношениями с Германией, а также другими глобальными факторами, решая отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG.

Как писал сайт kp.ru, вчера американский Госдеп в докладе Конгрессу подтвердил, что США не будут вводить санкции против трубопровода «Северный поток – 2».