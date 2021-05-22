Дания стала первой страной ЕС, начавшей высылать беженцев

Беженцы из регионов, признанных безопасными, массово подают апелляции, пытаясь любыми способами избежать возвращения домой Фото: REUTERS

Дания стала первой европейской страной, отозвавшей разрешение на проживание у сирийских беженцев. Мера коснулась более чем двухсот человек.

Правозащитники и некоторые депутаты Европарламента решение Копенгагена осудили, но на конечный результат это не повлияло.

Несмотря на репутацию либеральной страны, в последние годы Дания в отличие от своих соседей по ЕС планомерно ужесточает иммиграционную политику. Стало известно, что недавно Копенгаген заключил соглашение с Руандой, касающееся проблемы миграции, есть предположение, что власти Дании планируют создать на территории этой страны лагерь для лиц, претендующих на получение статуса беженца.

Официально основанием для решения датчан стал тот факт, что некоторые районы Сирии, в частности Дамаск и его окрестности, теперь считаются безопасными для проживания.

По данным датской миграционной службы, на территории страны находятся около 35 тысяч сирийских беженцев. Копенгаген неоднократно предупреждал, что разрешение на проживание выдается временно. Теперь дела многих мигрантов пересматриваются. Тем, у кого разрешение отзывают, дается 60 дней на то, чтобы покинуть страну.

Беженцы из регионов, признанных безопасными, массово подают апелляции, пытаясь любыми способами избежать возвращения домой. Но также массово получают отказы.

Несмотря на просьбы самих беженцев, призывы со стороны Европарламента и даже угрозу проведения протестов местными этническими общинами, власти Дании продолжают закручивать миграционные гайки. Так, в прошлом году статуса беженца добивались около 1500 человек, получили же его порядка 600, что является абсолютным минимумом за последние 30 лет. Для сравнения: в 2015 году на территорию государства прибыло свыше 21 тысячи беженцев, передает BBC.

«Датская система предусматривает отторжение больше, чем в других странах. Они не верят, что интеграция может работать», - комментирует ситуацию профессор Центра исследования проблем миграции Мартин Лемберг-Педерсен.

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