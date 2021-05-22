Скандал с обнажёнкой, покушение на "Ивана Грозного" и самые дорогие картины Третьяковки

Сейчас в собрании Третьяковки более 180 000 картин и предметов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Датой основания одного из главных музеев России считается 22 мая 1856 года. Именно в этот день художник Василий Худяков отправил купцу Павлу Третьякову расписку о получении 450 рублей за свою картину «Стычка с финляндскими контрабандистами». Вот с этих «Финляндских контрабандистов» и еще с картины мастера жанровой живописи Николая Шильдера «Искушение» началась история московского художественного музея, широкой публике известного сегодня как Третьяковская галерея. Хотя по поводу «Искушения» до сих пор специалисты ведут споры: есть мнение, что она попала в руки Павла Третьякова двумя годами позже.

Вот с этих «Финляндских контрабандистов» началась история московского художественного музея

На тот момент, середину ХIХ века, коллекцию Павла Михайловича вполне можно было бы назвать музеем современного искусства. Третьяков целенаправленно собирал работы исключительно своих современников: Василия Петрова, Николая Ге, Ивана Шишкина, Михаила Клодта, Архипа Куинджи, Ивана Крамского, Карла Гуна… Собирал для себя, но уже через 11 лет, в 1867 году, открыл в своей усадьбе «всем доступное хранилище изящных искусств». «Московская городская галерея Павла и Сергея Третьяковых» вмещала тогда 1276 картин, 471 рисунок, 10 скульптур русских художников, а также 84 картины иностранных мастеров. Иностранцев коллекционировал брат Павла Михайловича – Сергей Третьяков.

Третьяков целенаправленно собирал работы исключительно своих современников

А еще через четверть века, в 1892 году, Павел Михайлович передал галерею в дар Москве. Поводом послужило печальное событие - смерть брата, завещавшего городу свою половину дома в Лаврушинском переулке, капитал в 125 тысяч рублей и собранную им художественную коллекцию. Павел Михайлович не стал мелочиться и объединил свою и брата коллекции (на тот момент более двух тысяч произведений живописи, скульптуры и графики) и подарил все разом городу. Галерея получила статус национального музея и была открыта для бесплатного посещения для всех. Для сравнения: сейчас в собрании Третьяковки более 180 000 предметов. И о каждом, ну или почти о каждом, можно рассказать интересную историю.

СКАНДАЛ С ОБНАЖЕНКОЙ

В нем оказалась замешана актриса МХАТа Фаина Шевченко и Борис Кустодиев. Знаменитую «Красавицу», которая после стала нарицательной «кустодиевской красавицей», художник писал с 21-летней Фани Шевченко. Она в то время только поступила во МХАТ. И не была еще ни народной СССР, ни дважды лауреаткой Сталинской премии. Конечно, для приличия девушка сперва пожеманничала перед художником: «Ну что вы: какая обнажёнка! Мне позор не нужен!». Но быстро сдалась на уговоры Кустодиева. И тот изобразил ее русской Венерой. Когда картина была представлена широкой публике, начался ажиотаж. Доселе москвичи не наблюдали такой откровенной эротики. Эстеты по многу раз приходили в галерею любоваться изображением холеного гладкого женского тела. Ханжи обзывали кустодиевскую красавицу пошлятиной. А больше всех возмущался Константин Сергеевич Станиславский. Говорят, он по-актерски пришел в ужас: как же так актриса его театра замешана в «мещанском скандале». Но как хороший продюсер оценил силу пиара и не стал выгонять Фаину Шевченко из труппы.

Знаменитую «Красавицу», которая после стала нарицательной «кустодиевской красавицей», художник писал с 21-летней Фани Шевченко

ТРИ УДАРА НОЖОМ

Илья Репин совершенно в духе масс-медиа ХХI века говорил: «Несчастья, смерть, убийства и кровь составляют для публики влекущую силу». В то время, в конце ХIХ века, на всех выставках Европы в изрядном количестве выставлялись «кровавые картины». И Репин, вернувшись в Россию из путешествия по европейским столицам, и все еще находясь под впечатлением убийства Александра II народовольцем Гриневицким, сейчас же принялся за изображение кровавой сцены «Иван Грозный убивает своего сына». «Картина крови имела большой успех», - писал Илья Ефимович. Еще какой успех! В том числе отрицательный.

16 января 1913 года 29-летний иконописец, старообрядец Абрам Балашов с криком: «Довольно смертей, довольно крови» бросился к картине Репина, которая к тому времени уже висела в Третьяковке, и трижды полоснул ее ножом. Удары были столь сильны, что нож вонзился в подрамник. Лица царя и его сына были испорчены. Центральный порез полностью уничтожил правый глаз царевича. Это преступление повлекло другое кровавое последствие: хранитель Третьяковской галереи, художник-пейзажист Егор Хруслов, узнав о порче картины, бросился под поезд. Илья Репин был уверен, что его работа «истреблена безнадёжно». Однако ее удалось восстановить. Репин воссоздавал лица заново. Картину перенесли на новый холст и натянули на специальный подрамок со щитами. Считалось, что на этом подрамке картина будет настолько прочна, что её нельзя будет прорезать даже с обратной стороны. Но прошло сто с лишним лет…

25 мая 2018 года в 20:55, за 5 минут до окончания работы Третьяковской галереи, 37-летний безработный Игорь Подпорин зашел в уже пустой Репинский зал и, схватив металлическую стойку ограждения, сделал несколько ударов по картине. Толстое защитное стекло было разбито, холст прорван в трёх местах (снова цифра три, как и три ножевых удара Абрама Балашова) на фигуре царевича. Сразу после этого картина была изъята из экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Игоря Подпорина приговорили к 2,5 годам колонии. Сроки завершения реставрации постоянно сдвигаются, но на сайте музея есть страница — «Дневник реставрации», на которой можно отслеживать процесс.

Балашов нанес три вертикальных удара по полотну

САМАЯ БОЛЬШАЯ КАРТИНА

Это «Явление Христа народу» художника Александра Иванова. Размеры полотна - 750х540 см. Для нее был специально построен зал. «Явление Христа…» оказалось в собрании музея спустя 27 лет после смерти Павла Третьякова. О таком приобретении он и мечтал: Иванов писал «Явление миссии» (это историческое название картины) по заказу Академии Художеств, ее нельзя было просто прийти и купить даже за большие деньги. Третьяков приобретал только эскизы. Благо Иванов написал около 600 этюдов к картине. В мае 1858 года полотно «Явление Христа народу», которое Иванов писал в течение 20 лет в своей мастерской в Риме, было наконец выставлено в Белом зале Зимнего дворца на обозрение членов императорской семьи. Как говорят, они картиной не впечатлились. Через месяц работу перенесли в Академию художеств на общественное обозрение. Увы, о том, что император Александр II картину купил Иванов так и не узнал. 3 июля того же 1858 года он умер от холеры. Через несколько часов после его смерти пришел посыльный от императора со счастливой новостью: картину купили. Она была подарена Румянцевскому музею. А после его расформирования в 1925 году переехала в Третьяковскую галерею.

НАЛЕТАЙ, ТОРОПИСЬ, ПОКУПАЙ ЖИВОПИСЬ

Оценить в денежном эквиваленте коллекцию Третьяковки невозможно. Она бесценна. Но считается, ее самые дорогие картины – это шедевры русского авангарда, полотна Серова и Маковского. Их страховая стоимость является конфиденциальной информацией. А рыночную лишь можно сопоставить с ценой на другие работы этих же мастеров на крупнейших аукционах.

Например, оценить легендарное «Купание Красного коня» по аналогии с другой картиной Кузьмы Петрова-Водкина - «Натюрморт с сиренью», проданной два года назад на Christie’s за 11,7 млн $. «Девочку с персиками» Валентина Серова - в 12 млн $ по аналогии с аукционным рекордом на работу Серова портрет Марии Цетлиной (12 млн $ в 2014 г. на Christie’s).

«Купание Красного коня» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самые-самые дорогие – это Шагал, Малевич и Кандинский. Знаменитое полотно Кандинского из собрания галереи «Композиция VII» стоит не меньше 12,7 млн $. На русских торгах Christie’s в Нью-Йорке в 2017 году «Импровизация с лошадьми» «ушла» именно за эту сумму.

Марк Шагал, один из самых продаваемых в мире художников-модернистов. В Третьяковке есть его знаменитая картина «Над городом». Рекорд на работы Шагала принадлежит «Влюбленным». В 2017 году ее купил на Sotheby’s российский коллекционер за 28,5 млн $. И, конечно, Малевич и его знаменитый «Черный квадрат». В 2018 г. на аукционе Christie’s в Нью-Йорке «Супрематическая композиция» Малевича была продана за 85,8 млн $.