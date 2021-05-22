«Вкуса нет – вот и надели все лучшее сразу!»: модный провал участниц «Евровидения»

Наша Манижа на сцене выступает в ярком образе Фото: Первый канал

На «Евровидении» оценивают музыкальные номера участников. Их уже оценили множество экспертов и поклонники. А мы вместе с модным экспертом звездным стилистом международного класса Анваром Очиловым изучили наряды, в которых сегодня самые яркие финалистки выйдут на сцену. Модные выводы неутешительны. Если с музыкальной точки зрения номера современные и интересные, то с модной – случились совершенно неактуальные выходы. Артистки поют чаще в блестящих, откровенных или непонятных нарядах – кажется, что раньше все это мы уже видели.

К примеру, одна из главных тенденций в мире высокой моды – расслабленный шик: это когда нарядный низ и повседневный верх. Теперь носят ремни вместо украшений, топы-бандо, объемные платья-коконы, маленькие черные платья как Gucci времен Тома Форда, клетку, широкие брюки… Трендов полно – какие же из них мы увидим 22 мая на сцене «Евровидения»? Представляем наш модный разбор.

Албанию представляет 35-летняя Анжела Перистери. Рассказывает Анвар Очилов: «Этот ее сценический образ – подражание Дженнифер Лопес. Нарочитая сексуальность, движения, стиль – все это напоминает нам другую звезду. Тот случай, когда, увлекаясь подражанием, яркая артистка убивает индивидуальность. Мне кажется, что эта певица могла бы быть стильной без ссылок на мега-звезд. В общем, образ красивый, но без индивидуальности».

Албанию представляет 35-летняя Анжела Перистери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анжела как королева диско: вот такие толстые блестящие колготки были актуальны в 90-е – с повышенным содержанием лайкры. Осенью 2021-го – это будет хит сезона. Как и платье-кольчуга – можно посмотреть последний показ Burberry. Вот если бы платье Анжелы немного удлинить, заменить трусы юбкой, добавить романтики вместо навязчивой сексуальности – то мы бы избавились от образа Лопес.

Греческая певица 18-летняя Стефания Либеракакис красавица с идеальной фигурой и неудачным гардеробом. «Ботфорты сейчас в тренде, но к этому образу они не подходят совсем. Здесь ужасно подобрано все: укладка, комбинезон, обувь – могут жить отдельной жизнью, но не вместе. Нет в ней гармонии, поэтому смотрится как выход на сцену старшеклассницы, которая собрала и надела все лучшее сразу у подружек и мамы», - говорит стилист.

Греческая певица 18-летняя Стефания Либеракакис красавица с идеальной фигурой и неудачным гардеробом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комбинезоны из кожи, латекса и даже трикотажа действительно в тренде. Однако у Элены неудачный крой и ткань, которая превратила ее вместо женщины-кошки в комического персонажа с детского утренника.

Молдавскую певицу 33-летнюю Наталья Гордиенко называют современной копией Мэрилин Монро. «Часто наряд Наталии сравнивают с тем, в котором выступала Ани Лорак. Похоже, но Гордиенко это не мешает. Модный крой, удачно сочетание женственности со сценической сексуальностью – все сошлось. Артистка выглядит дорого и стильно», - считает Анвар Очилов.

Молдавскую певицу 33-летнюю Наталья Гордиенко называют современной копией Мэрилин Монро Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Солистка украинской группы «GO_A» 32-летняя Екатерина Павленко вышла на сцену с рукавами из искусственного меха. «Непонятный антураж, странный образ, который не несет никакой информации. Этот костюм не говорит о характере героини или песни, он просто несуразный. Соединили несоединимое и вышел какой-то цыганский стиль. Кожа, трикотаж, элементы декора – все смешалось. Не подготовились для модного смотра. Каждую из деталей костюма можно было бы брать отдельно и на ее основе создавать наряд!» - считает стилист.

Екатерина Павленко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица, представляющая Кипр, 26-летняя Элена Цагрину, благодаря безупречной фигуре, смогла себе позволить «голое платье». Ноги, спина и остальные части тела покрыты почти невидимой тканью, а маленькое блестящее платье напоминает наряд исполнительницы танца живота. Камни, цепи, ткань – все скроено очень удачно. «Потрясающий образ, где каждая линия продумана. Цвет волос, оттенок кожи, переливание страз, серебряная обувь – в общем тщательно готовили не только музыкальный номер, но и модный выход», - считает Очилов.

Певица, представляющая Кипр, 26-летняя Элена Цагрину, благодаря безупречной фигуре, смогла себе позволить «голое платье» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица из Болгария 23-летняя Виктория Георгиева – единственная, кто вышел на сцену без единого сценического модного штриха. В этом сезоне джинсовая одежда в тренде – брюки, комбинезоны, рубашки разных цветов. Брюки теперь носят преимущественно, как у Виктории – чем шире, тем круче. Рассказывает Анвар Очилов: «Певица не стала заморачиваться с укладкой, макияжем и прочим гламуром. Выбрала casual наряд, не броский, но выглядит достойнее многих на этой сцене. У человека есть вкус. Именно так выглядит современная женщина на работе, в компании или на прогулке. Все очень гармонично!»

Певица из Болгария 23-летняя Виктория Георгиева – единственная, кто вышел на сцену без единого сценического модного штриха

Наша Манижа на сцене выступает в ярком образе. 29-летняя российская певица свой красный комбинезон не оставляет – его изучили со всех сторон. Одни сравнивают с повседневной удобной одеждой из денима – кстати, в этом сезоне цветные джинсовые вещи в тренде. Другие – со спецодеждой. За такой удобной одеждой прячут фигуру, подчеркивают недостатки фигуры. «Смущает сочетание головного убора и комбинезона – никакой стилистической связи. Если человек крутит такой тюрбан на голове, то на комбинезоне должен появиться какой-то орнамент. Радуют доработки в образе певицы – к примеру, идеальный макияж», - рассказывает наш эксперт.

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