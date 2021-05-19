Манижа выступала в первом полуфинале Евровидения – 2021 под третьим номером Фото: REUTERS

Представляющая Россию на международном песенном конкурсе певица Манижа вышла в финал Евровидения – 2021 в Роттердаме.

Наша вокалистка с песней Russian Woman («Русская женщина») выступала в первом полуфинале Евровидения под третьим номером и вышла на сцену после представителей Литвы и Словении.

В эти минуты ведущие объявляют победителей первого тура конкурса, который проходит на арене Ahoy. Кроме России, в финал проходят также участники от Норвегии, Израиля и Украины. Сам же финал состоится 22 мая, в него пройдут по десять победителей двух полуфиналов, а также представители Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и Нидерландов.

Манижа вышла в финал Евровидения – 2021 Фото: принтскрин видео.

Напомним, как писал сайт kp.ru, всего в выступлении Манижи были задействованы пять человек – сама исполнительница и четвре бэк-вокалиста. Кандидатуру представителя России в этом году выбирали с помощью зрительского голосования.

Посмотреть прямую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2021 можно на нашем сайте.

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