Съемки через постель: Анна Ардова лишилась роли из-за отказа переспать с режиссером

Анна Ардова на светской премии MAMA's AWARDS 2021. Фото: Иван МАКЕЕВ

На светской премии MAMA's AWARDS 2021 Анна Ардова, получившая статуэтку за семейные традиции, появилась в компании дочери-актрисы. 24-летняя Софья, даром что из артистической среды, общаться с репортерами постеснялась. А вот ее знаменитая мама проболтала с прессой минут 20, рассказав обо всем на свете и даже успев "чокнуться" с камерами бокалом красного вина.

Из пандемии 51-летняя звезда ситкома "Одна за всех" выпорхнула в прекрасном настроении и хорошей форме, а еще с обновленной прической - ее светлые волосы приобрели модный розовый оттенок. "Я вывела для себя идеальную формулу: надо в меру есть, в меру выпивать и с удовольствием потом отрабатывать это спортивными упражнениями", - поделилась Ардова нехитрым секретом молодости и красоты.

Дочь актрисы Софья Ардова пошла по ее стопам. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Анна, как вам нашумевшие откровения Елены Прокловой? Стоит ли рассказывать о домогательствах спустя много лет? - спросили актрису репортеры.

- Я даже не в курсе, о чем вы говорите. У меня нет телевизора, я разве что в Интернете смотрю хорошие фильмы и сериалы...

- А вам когда-нибудь режиссеры предлагали роли через постель?

- Ну, я не буду об этом рассказывать, иначе мне придется назвать имя. А зачем подставлять человека? Это была глупость, всего один-единственный раз. Это было дико смешно и закончилось гомерическим хохотом. Все свелось к шутке, и потом мы вспоминали это со смехом. Я ведь в тот момент уже была взрослым человеком, у меня были взрослые дети, и я просто не ожидала, что в моем возрасте может такое случиться! Я начала хохотать, и уже стало не до интима.

- А роль-то получили в итоге?

- Нет! Но у меня итак достаточно ролей. Я их получаю, потому что я талантливый человек, красотка и при этом очень скромная!

- Вся страна следит за скандалом вокруг наследства вашего дяди Алексея Баталова...

- Можно я не буду это комментировать? Это ужасная ситуация, и я очень переживаю за Гитану, Машу, да и за Надю, старшую дочь Алексея Владимировича, - она же тоже наследница. Я надеюсь, они разберутся.

- А помощь свою им предлагали?

- Это было первое, о чем я спросила. А вообще я обо всем узнала на съемочной площадке. Мне позвонили с Первого канала, а я даже не была в курсе. Тут же набрала Наденьке: "Надя, что мне надо сделать? Кому позвонить, что сказать, в какой прямой эфир выйти?!". Она говорит: "Спокойно, выдыхай. Там хороший адвокат, все будет нормально".

- А Дрожжину и Цивина вы в семье наблюдали? Может, Гитана Аркадьевна когда-то жаловалась на них?

- Мне ничего не рассказывали, потому что Гитана им очень доверяла. А какое право я имею лезть?

- Ваш дядя, священник Михаил Ардов (сводный брат Алексея Баталова. - Ред.) уже давно находится в доме престарелых. Навещаете?

- Сейчас к нему нельзя из-за пандемии. Но я знаю, что за ним ухаживают и заботятся. Михаил Викторович лежит в платном учреждении, там потрясающие условия. Я там была, все видела своими глазами. Ему пять раз в день приносят свежевыжатый сок, так что не стоит беспокоиться.

Напомним, младший брат народного артиста России Алексея Баталова, священник Михаил Ардов попал в дом престарелых в прошлом году, и несколько месяцев это держали в тайне. Родственники, в том числе Анна Ардова, уверяли, что у 83-летнего Михаила Викторовича началась деменция. Детей у священника нет, а на супругу, с которой он прожил более полувека, тоже рассчитывать не приходится: она и сама измучена болезнями. Сам Ардов из заточения не раз просил о помощи, в том числе и журналистов "Комсомолки". Однако, руководство частного учреждения категорически не пускает репортеров на порог.

Тем временем, в семье Алексея Баталова вот уже несколько месяцев продолжаются судебные тяжбы за наследство артиста. "Друзья семьи" Наталья Дрожжина и Михаил Цивин переписали на себя квартиры Баталова, забрали ценное имущество и крупные суммы денег, обведя вокруг пальца вдову Гитану Аркадьевну и дочь Машу, страдающую ДЦП. По статье "Мошенничество" им грозит до 10 лет за решеткой.

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