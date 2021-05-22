Полина Гагарина объявит оценки жюри «Евровидения-2021» от России

Артистка стала глашатаем России — она объявит оценки профессионального жюри. Фото Максима Ли

Наставница вокального проекта «Голос» Полина Гагарина получила возможность снова поучаствовать в «Евровидении». Артистка стала глашатаем России — она объявит оценки профессионального жюри, которые выставят наши продюсеры, композиторы и артисты, глядя конкурс.

— Оценки российского жюри в финале «Евровидения-2021» объявит Полина Гагарина, занявшая в 2015 году на конкурсе второе место, — сообщили в пресс-службе Первого канала.

С песней A Million Voices артистка представляла Россию в шоу, прошедшем в Австрии. Зрители тепло приняли Гагарину, в полуфинале она заняла первое место, а вот в суперфинале — второе, уступив Монсу Зелмерлеву из Швеции.

Теперь Полина огласит оценки российского жюри «Евровидения». Прямую трансляцию заключительного этапа шоу покажет Первый канал сегодня, 22 мая в 22.00.

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