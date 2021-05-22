Ева Польна — о выступлении Манижи: "Некоторые таджики лучше говорят по-русски, чем люди из-под Вологды"

Ева Польна нечасто появляется в эфире и выступает Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна нечасто появляется в эфире и выступает (последний альбом вышел в 2017 году). Она воспитывает двух дочерей, пишет картины и наслаждается жизнью. Певица с радостью дала откровенное интервью ютуб-блогу «Эмпатия Манучи», в котором обсудила в том числе и манифесты Манижи — одной из самых ярких участниц «Евровидения-2021».

- Я так не люблю, когда артисты становятся разменной картой, которой пользуются в политических целях, - призналась Польна. - Для меня это принципиальный вопрос. Невмешательство политики в искусство. Все равно «Евровидение» - это политическая история. Нет, если ты хочешь этим заниматься [транслировать некие социальные или политически важные посылы, как Манижа], то тогда надо выйти и заявить: «Я певец или певица, который стоит на такой позиции, я ее озвучиваю. А еще поддерживайте такого-то политика, партию или идею. А если ты этого не говоришь, получается, что тобой играют. Делают кнопкой.

- Народ писал, что таджчика не может представлять Россию. Это как?

- В 1979 году, например, никому бы такое и не пришло в голову. Потому что той страны, в которой мы жили, больше нет. Удивительной и волшебной. Люди шли к красоте, добру и свету (построению коммунизма). А сегодня этого нет. И чего мы хотим? У людей сбиты прицелы и ориентиры. Некоторые таджики лучше говорят по-русски, чем люди из-под Вологды. Так случилось, что они хорошо образованы.

Напомним, финал шоу «Евровидение-2021» в прямом эфире покажет Первый канал в 22.00.

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