Маразм крепчает: в Британии Шекспира обвинили в расизме

Шекспир виновен в употреблении уничижительных слов, таких как «мавр» и «эфиопка», а уж о гендерном равноправии в произведениях великого англичанина речь и вовсе не идет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники цикла семинаров под названием «Антирасистский Шекспир», организованных британским театром «Глобус», пришли к выводу, что многие из высказываний великого английского драматурга и поэта являются по меньшей мере спорными.

Все из-за того, что Шекспир имел неосторожность в своих произведениях противопоставлять светлое и темное, приписывая первому положительные качества, второму же – противоположные.

На состоявшемся семинаре «специалисты» придирчиво искали расистские высказывания в пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Конечно же, нашли: например, во фразе шекспировского Лизандера «Кто ж ворона на голубя сменять не пожелает?» эксперты усмотрели оценку, основанную на внешнем виде и цвете оперения птиц. Причем явно не в пользу черного ворона.

Доцент из американского адвентистского Университета Эндрюса о творчестве Шекспира высказалась категорично: «Каждая пьеса – это пьеса о расе, поскольку белизна упоминается в каждой пьесе».

Ее точку зрения разделяет и актер Альдо Биллингсли, считающий, что у великого англичанина «все белое - красиво, а темное - непривлекательно»

В ходе семинара Биллингсли и Альдо согласились, что зрители «все еще могут любить Шекспира» и предложили режиссерам сосредоточиться на подборе темнокожих актеров для пьес, чтобы изменить «спорные формулировки».

Также, по мнению экспертов, Шекспир виновен в употреблении уничижительных слов, таких как «мавр» и «эфиопка», а уж о гендерном равноправии в произведениях великого англичанина речь и вовсе не идет.