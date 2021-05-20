Минздрав Индии призвал объявить в стране эпидемию "черной плесени". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минздрав Индии призвал власти штатов страны объявить грибковое заболевание мукормикоз или "черную плесень" эпидемией. Об этом сообщил представитель ведомства Лав Агарвал на пресс-конференции прошедшей онлайн.

"В последнее время возникла новая проблема в форме грибковой инфекции, а именно мукормикоз, и о ней сообщается из многих штатов среди пациентов с COVID-19, особенно тех, кто проходит стероидную терапию и плохо контролирует сахар", - отметил Агарвал.

Он подчеркнул, что мукоромикоз приводит к длительному течению болезни среди пациентов с коронавирусом. По его словам, лечение "черного грибка" требует междисциплинарного подхода, включающего глазных хирургов, специалистов по ЛОР, хирургов общего профиля, нейрохирургов и других, а также специальных противогрибковых лекарств.

Напомним, что в апреле в Индии было выявлено 16 смертей после заражения "черной плесенью". Врачи отметили, что грибок смертельно опасен для тех, кто перенес терапию ИВЛ. В четверг, 20 мая, штаты Раджастхан и Телангана объявили заболеваемость "черной плесенью" эпидемией. Был создан экспертный комитет по применению лекарств для лечения мукормикоза. Согласно данным СМИ, к настоящему времени в Дели зарегистрировано более 130 случаев этой грибковой инфекции. Штат Махараштра сообщил о 1 500 случаях заболевания и 90 случаях смерти от инфекции.

Как отметили в Роспотребнадзоре, для граждан России заболевание не представляет опасности. Грибок развивается преимущественно во влажном климате.