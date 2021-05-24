Анна Сталина: «Я - потерянная и найденная правнучка Сталина и готова пройти тест ДНК»

Анна Сталина считает себя потомком отца народов. Фото: из личного архива Анны Сталиной.

Родня Сталина не принимает этого "родственника". Евгения Джугашвили уже нет в живых, но его сын Яков Евгеньевич Джугашвили продолжает настаивать на том, что является прямым потомком вождя. Однако Селим Бенсаад – сын Галины Джугашвили, дочери Якова, публично через «КП» обратился к нему и призвал пройти тест ДНК. Чтобы поставить окончательную точку в этом споре: Евгений – родственник Сталину? Или это семейная легенда?

Между тем, история получила неожиданное продолжение. Причем, в духе «Санты-Барбары».

Росла в другой семье

Яков Евгеньевич, написавший требование об опровержении, идею процедуры ДНК с законным наследником Сталина пока не принял. Его старший брат Виссарион Джугашвили находится в США. Но к нам неожиданно обратилась женщина, назвавшаяся Анной Сталиной. Сразу огорошила: «Я – родная сестра Виссариона и Якова Джугашвили, а значит правнучка Сталина». Историю поведала прямо фантастическую. Приводим ее рассказ:

В газету обратилась женщина, назвавшаяся правнучкой Иосифа Сталина. Фото: из личного архива Анны Сталиной.

- Росли мы не вместе – меня сразу же после рождения забрали в другую семью, там же, в Тбилиси, где все мы жили. Вы удивлены, а в Грузии такое было возможно. У Нанули – жены Евгения – родилась двойня, я и Виссарион. Меня отдали. Мотивов, причин этого поступка биологических моих родителей не знаю до сих пор. В новой семье мне сделали документы на их фамилию. Семья, в которой я росла – грузинские армяне – была многодетной: шесть дочерей, затем я и после еще младший сын. Перебивались буквально с хлеба на квас, бедные. Примерно один раз в месяц в доме появлялся какой-то мужчина (предполагаю, был доверенным лицом от моей настоящей кровной семьи Джугашвили), запирался с мамой и папой, которых я тогда еще считала родными. Как-то, проходя мимо запертой двери, отчетливо услышала свое имя. По детскому любопытству решила послушать. Было мне лет десять. Действительно обсуждали меня. «Вы повнимательнее, все-таки за правнучкой самого Сталина присматриваете!», - строго сказал визитер, тогда я не поняла, что имеет ввиду. В дверную щелку заметила, как мужчина вытащил из сумки пачку денег и положил перед приемными моими родителями (дальше буду называть их так): «Это вам на расходы». Я побежала по своим детским делам, не придав тогда ситуации особого значения. По первым моим воспоминаниям, семья, в которой я росла, была очень бедной, однако из года в год становились все более зажиточными. Хотя не скажу, чтобы круглосуточно и много работали и оттого богатели, нет. Предполагаю, деньги им платили как раз за меня. Несколько домов выстроили, машины купили.

- Логично предположить, что к вам относились как к королеве. Раз вы стали, по сути, источником семейного дохода.

- Совершенно наоборот. Всегда чувствовала себя чужой – их шесть дочерей и сын держались вместе, с ними родители. А я особняком. Сестры насмехались надо мной: «Анна у нас – Сталин!». Я ругалась: «Зачем вы меня так называете, я же не мужчина!». Они пошушукаются и давай снова хохотать. Приемный отец проявлял абсолютное безразличие. Приемная мать, если я совершала какой-то незначительный детский проступок, замахивалась тряпкой или палкой: «Ах ты, Сталина!». Просто жестокие и бессердечные. Я убегала к соседям, там росли два мальчика и девочка – это семья меня жалела, рядом с ними чувствовала себя в безопасности.

Анна Сталина не претендует ни на наследие, ни на наследство семьи Иосифа Виссарионовича. Фото: из личного архива Анны Сталиной.

Через много лет, мне было уже двадцать восемь, одна из соседок, старенькая бабушка, и поведала мне о моем настоящем происхождении: «Девочка, ты не родная. И ты из очень известной семьи – Евгения Яковлевича Джугашвили». Приемных родителей уже не было в живых к тому времени.

- Возможно, все-таки старенькая соседка чего-то недопоняла и ввела вас в заблуждение?

- Ошибки быть не может. Первым делом я прижала приемных сестер и брата: «Вы – знали?». Ответили: «Конечно – родители давно нам рассказали. Но они тебя вырастили - и будь благодарна. Росла у нас – значит, наша. Да и вообще, какое сейчас имеет значение, столько лет прошло?!». Для вас не имеет. А мне теперь как со всем этим жить?! С одной стороны, нашлось объяснение неприязненного отношение ко мне семьи, в которой росла – я чужая, никто, с какой стати им меня любить? С другой, делать-то теперь мне что с этой информацией? Месяц ходила, будто обухом ударили.

Анна с братом Яковом Джугашвили. Фото: из личного архива Анны Сталиной.

Не претендую ни на наследие, на наследство

- Я анализировала, сопоставляла. Вспомнилось, как впервые одна в родном городе отправилась на парад 9 мая, каждый год хожу в обязательном порядке. Было это примерно в 79-м, мне четырнадцать. В тот день лил дождь, ко мне подошла группа ветеранов войны с медалями и орденами. Стали меня обнимать и почему-то говорить: «Хорошая наша! Хоть имя Сталина и звучит в негативном ключе, репрессии и все такое, но воевали-то мы под лозунгом «за родину, за Сталина». Ты должна об этом знать и всегда помнить. Это история и страны, и твоей семьи тоже», - говорили они мне, девочке.

Однажды, к примеру – я еще в школе училась – иду по улице и вижу того же мужчину, что приходил в дом и деньги приносил приемным родителям. Теперь он ждал меня. Протянул мне книгу Сталина – собрание сочинений. Сказал: «Сохрани». И я храню многие годы, позже узнала, что это очень редкая книга и мало у кого она есть.

Несколько лет назад встретилась со своими бывшими одноклассниками, аккуратно поинтересовалась: «А вы, случайно, не знали…?». «Что ты из семьи Сталина? Знали, конечно. Вся школа знала. Почему тебе не говорили – чтобы не тревожить».

Оказывается, приемные родители всей округе хвастались: что у них живет наследница самого Сталина, мол, «а мы за ней присматриваем». Получается, весь город был в курсе, и одна я пребывала в неведении.

- Ну а как сложилась дальше ваша личная жизнь, профессиональная?

- Профессию я получила в профтехучилище – швея широкого профиля. Замуж вышла - жениха, по кавказским традициям, мне нашли приемные родители. Выходила без любви. Родила шестерых сыновей. Потом узнала об изменах мужа, о том, что у него параллельная семья и там тоже дети. Терпеть не стала, видимо, решительностью в прадеда Иосифа Виссарионовича пошла – развелась, забрала сыновей и уехала в Краснодар. Там жила, растила детей, в профессии доросла до владелицы собственного ателье. Когда сыновья подросли, четверо из шестерых переехали в Москву. Ну и я за ними. Стало чуть больше свободного времени – принялась искать родную кровь, нашла контакты Виссариона Джугашвили и написала ему. Он ответил: мол, я знал, что есть родная сестра, родители упоминали, но не говорили точно, где она. «А мы, оказывается, жили в Тбилиси буквально на соседних улицах и наверняка виделись и с тобой, и с настоящими моими родителями, но я ведь ни о чем не догадывалась». Виссарион говорит: рад, что ты нашлась. Договорились, что когда он приедет в Москву, мы официально подтвердим наше родство и я смогу поменять фамилию на родную – Джугашвили. Сейчас вообще живу под фамилией бывшего мужа (Багдасарян). Но все меня знают, как Сталина, взяла этот псевдоним. При необходимости, конечно же, я готова пройти тест ДНК.

- А с Яковым Джугашвили вы общаетесь?

- Несколько раз пересекались. Например, в день памяти прадедушки одновременно пришли к захоронению у Кремлевской стены, даже сфотографировались. Но Яков по складу характера осторожный, не решается что-либо предпринимать без Виссариона, тот все-таки старший.

Многие в курсе, что я – Сталина. В Интернете мне пишут со всех уголков бывшего СССР - советуют заняться всерьез политикой. Мол, как говорится, происхождение обязывает, да и внешне, по мнению окружающих, я — вылитый прадед. Люди рассказывают о своей жизни и проблемах, просят совета и помощи. Я поступила на юридический – факультет уголовного права. Потому что со знанием юриспруденции помогать смогу более эффективно. У меня старший сын тоже юрист, но он по гражданскому праву, - резюмирует женщина, - Никаких благ от фамилии мне не нужно, не претендую ни на наследие, ни Боже упаси, на наследство. Просто хочу найти своих родных кровиночек, а также ответ на вопрос, почему меня все-таки отдали. Буду счастлива познакомиться с Селимом Бенсаадом (законным внуком старшего сына Сталина Якова Джугашвили) и пройти с ним процедуру ДНК, даже не сомневаюсь, что тест покажет родство!