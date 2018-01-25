Правнук Сталина назвал "нелюдями" создателей комедии о советском диктаторе
Правнук Сталина Яков Джугашвили считает "нелюдями" создателей кинокомедии "Смерть Сталина" и полностью согласен с отзывом у него прокатной лицензии.
- Как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха, - заявил он журналистам.
Сам Яков Джугашвили признался, что не смотрел комедию, но ему хватило одного названия.
- В Северной Корее никому бы не разрешили потревожить память Ким Ир Сена, хотя он тоже был жестоким диктатором и палачом, - посетовал он. - Но такой фильм обязательно появится в Северной Корее, как только северные корейцы предпочтут справедливости жизнь ради пожрать и отдохнуть
Напомним, что сейчас идет экспертиза фильма. Раньше глава министерства культуры Владимир Мединский говорил, что авторам фильма и прокатчикам указывали на то, что выпускать комедию с подобным названием на экраны в преддверии празднования 75- летней годовщины Сталинграда.
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