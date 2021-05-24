Илон Маск предложил выпускать Теслу в России. Откроются ли заводы и где

Глава Tesla Илон Маск высказался о возможности выпускать электрокары в России. Фото: REUTERS

Электромобили Tesla будут выпускать в России! Наверное. Выступая 21 мая 2021 по видеосвязи на московском марафоне «Новое знание», глава Tesla Илон Маск заявил:

- Я думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ.

Заодно предприниматель напомнил, что заводы по производству электромобилей Tesla сейчас работают в двух странах - США или Китае. И в компании не против расширить географию производства.

- Мы хотим, чтобы наши заводы были и в других частях мира. Потенциально рассматриваем и Россию, - сказал миллиардер.

Сейчас у Tesla официального представительства в России нет. Несколько тысяч таких электромобилей колесят по дорогам страны, эти машины ввозят из-за границы частники и автосалоны.

Глава Tesla Илон Маск Фото: REUTERS

ВЫБЕРИ МЕНЯ!

Никакой конкретики Маск не озвучил и, как любой осторожный предприниматель, стелил себе соломку при помощи слов «я думаю» и «потенциально». Но звучит, согласитесь, оптимистично. К тому же Tesla - не просто средство передвижения, это модный инновационный электромобиль завтрашнего дня, символ прогресса и успеха. Поэтому, услышав сенсационную новость, главы российских регионов сразу стали предлагать Илону свои просторы под строительство завода.

Первым отреагировал глава Калужской области Владислав Шапша. Едва Маск «закончил доклад», губернатор уже отреагировал в Твиттере:

- Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому, - написал Шапша. Напомним, Калужская область - один из главных производителей авто в России. Здесь собирают Volkswagen, Peugeot и Mitsubishi - только «Теслы» и не хватает до полного счастья.

Вслед за калужским коллегой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он обратился к Маску напрямую в Твиттере, да еще и по-английски.

- Московская область - определенно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, превосходная логистика, к тому же здесь уже производят Mercedes! Мы найдем вам идеальную площадку, - пообещал Воробьев.

Свои услуги компании Tesla уже предложили Москва, Удмуртия, Калининградская область и еще несколько регионов. А орловский губернатор Андрей Клычков в своем послании Илону Маску привел неоспоримые преимущества своей территории:

- Орел - символ преодоления, бесстрашия и покорения вершин. Орел всегда достигает своей цели и всегда побеждает. Разве эти качества и общая философия не объединяют наш город и Tesla? - поэтически представил регион Андрей Клычков, продемонстрировав безупречное знание английского.

Заводы по производству электромобилей Tesla сейчас работают в двух странах - США или Китае. Фото: REUTERS

ПОСТРОИТ ИЛИ НЕТ?

Но вернемся к масковским «потенциально» и «я думаю». Возможно ли, что Tesla действительно начнет выпускать свои машины в России?

- Вероятность того, что Tesla откроет в России завод - такая же, как и у прихода инопланетян к власти, - скептически настроен Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. - Не забывайте, что эту фразу Илон Маск сказал именно во время выступления перед российскими слушателями. Еще одна аудитория Илона Маска - его инвесторы. Чтобы котировки акций росли, им нужно постоянно сообщать, что у компании наполеоновские планы, что она будет расширяться на всех возможных рынках. Поэтому он просто сказал то, что от него хотели услышать.

По словам эксперта, строительство автозавода Tesla в России стало бы убыточным для компании.

- Во-первых, ни один автозавод по выпуску иномарок в России до сих пор не окупился. Во-вторых, сейчас в России падает спрос на автомобили. В-третьих, Tesla - это очень дорогая машина для россиян, ее цена начинается от трёх миллионов рублей без учета таможенных сборов, - говорит Антон Шапарин. - Кроме того, у нас полностью отсутствует инфраструктура для электромобилей и появиться ей неоткуда. Чтобы в стране повышался спрос на электромобили, нужно построить очень много зарядных станций. Без сети таких «заправок» машина превращается в клумбу, красивый аксессуар. Даже в маленькой Японии создание такой инфраструктуры обошлось в $380 миллиардов, а у нас это будет стоить гораздо дороже. Так что все это звучит красиво, но электромобили в российской реальности пока так и останутся игрушкой для ультрабогатых людей.

А вот в Государственной Думе настроены более оптимистично.

- Идея американского миллиардера Илона Маска разместить один из заводов по производству электромобилей Tesla в России, безусловно, интересная. Прежде всего потому, что она может принести пользу обеим сторонам, - сказал «Комсомолке» член комитета Госдумы по экономической политике Алексей Веллер. - Размещение производств в других странах уже давно реализуется многими компаниями. Например, в Бангладеш или Индонезии стоимость рабочей силы в разы меньше, чем в странах Европы, и это позволяет значительно экономить на оплате труда. Россия не входит в число стран с дешевой рабочей силой, но у нашей страны есть иные преимущества, которые позволяют размещать именно высокотехнологичные производства. В нашей стране есть немало регионов, где сконцентрированы научные и инженерные кадры, то есть возникает возможность не только производить «под копирку» по зарубежным чертежам, но разрабатывать новые изделия, организовывать опытные конструкторские бюро и т. д. Кроме того, большую роль играет и наличие самых разных полезных ископаемых, необходимых для высокотехнологичных производств. Российские регионы, в свою очередь, заинтересованы в увеличении числа рабочих мест (прекрасно, если это будут еще и высококвалифицированные рабочие места!) и конечно, в поступлении новых налогов.

Кибертрак Теслы Фото: REUTERS

По словам депутата, многие регионы России могут предоставить компании Tesla хорошие условия для работы.

- Важную роль при выборе места для строительства такого завода, безусловно, сыграют и предусмотренные региональным законодательством льготы для высокотехнологичных производств, - говорит Алексей Веллер. - В этом отношении интересны возможности, которые предоставляет закон о господдержке предпринимательской деятельности в арктических регионах (Норильск, Мурманск и т. д., - Ред). Он предоставляет льготы по федеральным, региональным и местным налогам. Кроме того в арктических регионах применяется процедура свободной таможенной зоны и могут быть установлены и другие меры поддержки, в том числе субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам.

Кстати, Минпромторг уже официально предложил Маску строить завод в России и пообещал господдержку. «Приезжайте, увидимся и все обсудим :)» - прямо так, со смайликом, обратилось министерство к бизнесмену в Твиттере.

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