За Минск ответит Москва: Европа собирается наказать Россию за инцидент с самолетом Rayanair

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в Минске. Фото: REUTERS

Европейские власти во всю обсуждают, как ответить на действия Белоруссии, посадившей в минском аэропорту самолет Rayanair, следовавший из Афин в Литву. На борту был основатель оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого сняли с борта. Эти действия вызвали международный скандал.

Вообще-то Евросоюз славится своей неповоротливой бюрократией, но в этот раз все происходит очень быстро. Тем более в понедельник 24 мая стартовал двухдневный саммит лидеров стран ЕС, так что у первых лиц есть возможность лично обсудить, как наказать Белоруссию.

Как пишет Financial Times, возможностей довольно много: от новых санкций для конкретных чиновников (если, конечно, удастся найти такого, против кого эти рестрикции еще не введены) до объявления воздушного пространства республики зоной, опасной для полетов. В последнем случае в Минск перестанут летать все европейские авиакомпании, а лайнерам придется делать крюк, чтобы облететь территорию над страной.

- Не думаю, что закрытие неба над Белоруссией станет проблемой, - заявил генеральный директор авиакомпании Rayanair Майк О’Лири. - Лететь над республикой недолго, а облететь ее через воздушное пространство Польши недолго.

Основатель рупора белорусской оппозиции – телеграм-канала Nexta – Роман Протасевич. Фото: REUTERS

Так что авиакомпаниям не придется расплачиваться за решения политиков — стало быть, они вполне могут использовать эту меру в качестве наказания для Минска. Тем более летают в Белоруссию не так много европейских перевозчиков: латвийская AirBaltic уже отменила рейсы в Минск и заявила, что не войдет в воздушное пространство республики, польская LOT, судя по грозным заявлением местных политиков, готовится сделать то же самое, остается разве что немецкая Lufthansa. А вот для «Белавиа» бан от Европы будет сравни смертельному приговору: большая часть рейсов компании рассчитана именно на Старый свет.

Этот сценарий уже начал воплощаться в жизнь. Британский министр транспорта Грант Шаппс заявил, что отзывает разрешение «Белавиа» на полеты в страну.

В таком случае пострадают и россияне, для которых аэропорт белорусской столицы был удобным (а в условиях пандемийных ограничений иногда и единственным) окном в Европу.

Но есть и еще менее приятный для Минска сценарий. Как утверждает издание Politico, Евросоюз может пойти на приостановку всего транзита из Белоруссии в ЕС, в том числе и наземного. Это уже очень серьезный удар, который фактически «закроет» страну. О том, что такое суровое наказание будет обсуждаться на саммите лидеров стран Евросоюза, говорят и источники агентства Reuters в администрации президента Франции.

Вместе с Протасевичем с рейса была снята его подруга София Сапега. Фото: Instagram.com

Пока это только на уровне слухов, просчитать потери от такого решения невозможно. Но очевидно, что любое ограничение наземного экспорта из Белоруссии ударит и по России. Возможно, для Брюсселя это только плюс: одним ударом убить двух зайцев. Через территорию Белоруссии Европа получает, например, российскую нефть из нефтепровода «Дружба». Кроме того, через республику проходит значительная доля грузов, следующих с востока континента на запад фурами.

Впрочем, возможно, России «прилетят» и прямые санкции за события в аэропорту Минска.

- Сложно поверить, что Москва не была вовлечена в этот инцидент или по крайней мере не дала молчаливое согласие на такие действия Белоруссии, - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. - Но пока у нас четких доказательств этого.

Но англичане никогда не стеснялись того, что не могут доказать причастность России - «хайли лайкли» хватает. И вот уже в королевстве раздаются призывы запретить «Северный поток — 2» и даже куда более оригинальные предложения — остановить газопровод «Ямал — Европа».

- Он проходит по территории Белоруссии и приносит деньги, поддерживающие местный тиранический режим, - заявил Том Тугендат, председатель комитета по международным делам британского парламента.

Кстати, по этому газопроводу идет четверть всех поставок российского газа в Европу.

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