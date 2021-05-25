Почему банки увеличивают лимиты по кредитным картам

У нас растет инфляция. Человек тратит гораздо больше. Поэтому банки расширяют кредитные лимиты Фото: Александр ГЛУЗ

Семьдесят три тысячи рублей. Столько в среднем банки готовы дать новым клиентам в долг, если те пользуются кредитной картой. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных исследований (НБКИ), сообщает РБК. За год сумма выросла на 12%, а всего за месяц - на 5%. С чего вдруг такая щедрость?

- У нас растет инфляция. Человек тратит гораздо больше. Поэтому банки расширяют кредитные лимиты. Ведь они заинтересованы в том, чтобы клиенты больше расплачивались картами. При оплате безналичным путем средний чек, как правило, выше на четверть, - говорит Тимур Аитов, банковский эксперт.

По его мнению, лимиты увеличивают не всем, а только добросовестным клиентам или, например, зарплатным. Во втором случае банк точно знает, какой доход у клиента, насколько он стабильный и как изменился за прошедший год. Что в таких условиях делать клиенту? Стоит ли соглашаться на увеличение лимита? Ведь бывает так, что банк это делает в одностороннем порядке...

- Ваши решения по использованию заемных средств не должны зависеть от того, какой у вас лимит. Это решение нужно принимать, исходя из потребностей. Кроме того, подумайте заранее, как вы будете отдавать накопленный долг. Более высокий лимит - это больше возможностей, но больше ответственности и рисков, - предостерегает Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

Лучшая стратегия при использовании кредитки - пользоваться ею только в рамках льготного периода, когда вернуть долг можно без уплаты процентов. Он составляет от 50 до 120 дней. Но в каждом случае нужно изучать нюансы. Правила предоставления льготного периода в разных банках отличаются. А проценты по кредиткам кусаются и составляют 24% годовых. Это примерно вдвое дороже кредитов наличными.