В 1945-м британцы планировали разгромить СССР, вооружив нацистские дивизии

Войну против нас хотели начать 1 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британское здание Telegraph сообщило об уникальном документе, который недавно раскрыл архив Соединенные королевства. Речь идет о плане войны Лондона против СССР, которую предполагалось начать практически сразу после взятия Берлина советскими войсками! Оказывается, сразу же после Победы над нацистами премьер-министр Уинстон Черчилль дал указание разработать план совместной с США военной операции против «красных». Этот документ был подготовлен Штабом объединенного планирования Великобритании 22 мая и представлен правительству под номером САВ 120/691.

Цель у британцев была вполне «благородной» - не уничтожать СССР, а всего лишь «навязать русским волю Соединенных Штатов и Британской империи», причем в основном в Польше. Впрочем, «стратеги» решили, что если в Москве «хотят тотальной войны, то они ее получат». Объявить войну планировалось 1 июля 1945 года через 2 месяца после Победы. Впрочем британцы понимали, что, скорее всего им не удастся быстро завалить русского медведя и поэтому пришли к неутешительному выводу, что попытка вытеснить СССР из Восточной Европы с большой вероятностью приведет к новой тотальной войне. Впрочем, на что же наделись британские офицеры, когда разрабатывали свои планы, ведь им должна была противостоять многомиллионная закаленная в боях советская армия?

Да, собственно, ни на что, о чем в открытую и написали в докладе: «Существующий на сегодня баланс сил в Центральной Европе, где русские располагают преимуществом приблизительно три к одному, делает в нынешней ситуации маловероятной полную и решающую победу союзников на этой территории». Еще в нескольких местах ветераны битв с Германией прямым текстом пытаются обратить внимание Черчилля на то, что «ввиду превосходства русских в сухопутных войсках всякая наступательная операция (против них) носит определенно рискованный характер».

Они же пишут: «На направлении главного наступления к северу от линии Цвиккау - Хемниц - Дрезден - Герлиц мы, скорее всего, столкнемся с превосходством противника по танкам - в два раза и по пехоте - в четыре раза. Ввиду такого превосходства русских любая наступательная операция приобретает рискованный характер.

Цель у британцев была вполне «благородной» - не уничтожать СССР, а всего лишь «навязать русским волю Соединенных Штатов и Британской империи», причем в основном в Польше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Естественно, что если бы в таких условиях в Лондоне все-таки решились бы наступать, то им пришлось бы искать новых мощных союзников, и они нашлись – нацисты! «Согласно расчетам, на ранних этапах (военной кампании) можно переформировать и перевооружить 10 немецких дивизий», - говорится в документе. Правда есть множество и негативных моментов, которые не позволяли британцам «по полной» использовать немцев, включая такие факторы как «русская пропаганда», «усталость от войны» да и сама «немецкая молодежь, унаследовавшая от нацистской пропаганды все свои нынешние представления о западной демократии». Не забыты, кстати, и поляки, которые также должны бороться против русских.

Непосредственно боевые действия планировалось вести энергичным наступлением через Берлин, чтобы вытеснить СССР в Польшу, а там победить в танковой сражении, «превышающем по масштабности Курскую битву». С северного фланга британский флот должен был громить всех на Балтике.

Впрочем, итоговые выводы Штаба объединенного планирования были неутешительны – «если начнется война, достигнуть быстрого ограниченного успеха будет вне наших возможностей, и мы окажемся втянутыми в длительную войну против превосходящих сил». Видимо, это и остановило Черчилля, который решил не идти на самоуйбийственную операцию. Тем же летом он проиграл выборы и вообще ушёл с должности премьер-министра, заберу с собой и этот безумный план.