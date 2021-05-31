«Сигаретные девушки» и 100 миллионов смертей: необычные факты о курении

Про пагубность этой привычки знает абсолютное большинство курильщиков, однако пока ничто не смогло заставить всех людей на планете массово отказаться от нее. Тяга к табаку сильна настолько, что ее не останавливает ни рост цен на сигареты, ни предупреждающие надписи на пачке, ни начинающиеся проблемы со здоровьем, ни ежегодная смертность в 8 миллионов человек, из которых 1,2 миллиона – пассивные курильщики.

Вместо нравоучений расскажем о некоторых фактах про табакокурение. Одни – малоизвестные, другие – просто интересные, а некоторые из них, возможно, помогут полностью пересмотреть свое личное отношение к табаку.

Табачные миллиарды

Табачные компании ежегодно тратят десятки миллиардов долларов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий. Это успело дать свой эффект – треть молодежи начали свои первые эксперименты с табаком именно по этой причине.

Каким бы ни было отношение к курению, стоит отметить усилия маркетологов табачных компаний и набранную ими силу воздействия – им до сих пор удается успешно продавать продукт, от которого гибнет до 50 % потребителей.

Чтобы лучше понять весь абсурд ситуации, представьте себе пиццерию, у которой от отравления умирает каждый второй клиент. И несмотря на это, пиццерия успешно работает уже больше века, и люди продолжают в нее ходить.

Уловки табачных маркетологов поражают воображение. Доходит даже до того, что представители компаний раздают сигареты бесплатно. Согласно данным глобального опроса о потреблении табака среди молодежи в период с 2004 по 2011 годы, в России о таких случаях в течение последних 30 дней сообщали примерно 7,6% подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Чуть позже мы расскажем о других любопытных способах, которые применяли для стимулирования продаж сигарет.

Во многих государствах, в том числе и в России, реклама сигарет полностью запрещена, ведь табак наносит удар не только по здоровью населения – экономический ущерб от курения оценивается в сотни миллиардов долларов. Сюда входят излишние расходы на здравоохранение и затраты, связанные с потерями производительности.

С экономической точки зрения ежегодная прибыль табачных корпораций впечатляет – порядка $700 млрд, однако это обходится очень дорого всем остальным. За прошедший век от последствий курения умерло столько же людей, сколько в ходе двух мировых войн – примерно 100 млн.

Как показала практика, полный запрет рекламы табачных изделий всегда снижает потребление сигарет – например, в странах с высоким уровнем дохода было зарегистрировано сокращение потребления табака примерно на 7% независимо от применения других мер борьбы против табака.

Хитрости маркетологов

Табачные компании зеркально реагируют на запреты государств и ищут любые способы донести свой товар до целевой аудитории. Например, блокировка рекламы на телевидение приведет к перераспределению рекламного бюджета компании на газеты, журналы, рекламные щиты и Интернет. Есть выход и на случай полной блокировки – спонсорство популярных среди молодежи мероприятий, и кампании по стимулированию продажи табачных изделий в барах и ночных клубах.

Есть и более экзотичные варианты. В Сингапуре, первой стране, которая ограничила табачную рекламу, табачные компании увеличили свои расходы на телевизионную рекламу в соседней Малайзии, которая могла быть доступна потребителям в Сингапуре, и компания Philip Morris выпустила новую марку сигарет, представив перед этим холодильник для вина с таким же названием. Эта тактика известна как «расширение бренда».

Большая часть усилий маркетологов идет на молодежь. Так, в Гвинее и Тайланде табачные компании нанимали так называемых «сигаретных девушек» – в их обязанности входило содействие распространению сигарет в ночных клубах, перед розничными магазинами и в других общественных местах.

В Индонезии и Сенегале общественные баскетбольные площадки разрисовывали логотипами сигаретных брендов. А в Бразилии во многих клубах, барах и других местах, популярных среди молодежи, стояли интерактивные игровые автоматы, которые предлагают игрокам поймать перемещающийся по экрану логотип сигарет Marlboro, чтобы выиграть призы. Автомат также собирал адреса электронной почты игроков для рассылки им рекламной информации.

Хороший повод бросить курить

Ранее считалось, что курильщик не может избавиться от вызванных сигаретным дымом мутаций – это от 1000 до 10000 генетических изменений на клетку. Однако исследование, опубликованное 29 января 2020 года в журнале Nature, заявляет, что легкие способны сами вылечивать канцерогенные мутации. Разумеется, главное условие для этого – полный отказ от курения.

По данным ученых, большинство клеток, в дыхательных путях курильщиков мутируют под воздействием табака. Тем не менее, часть клеток остается неповрежденной – когда человек бросает курить, именно они начинают расти и замещать своих поврежденных собратьев.

В результате этого процесса до 40% клеток в легких бывших курильщиков могут выглядеть ровно так же, как у людей, никогда не куривших. Этот эффект наблюдался даже у тех, кто бросал курить после 40 лет стажа.

Оценка здоровья курильщика

Комплексное исследование от Лаборатории «Гемотест» поможет оценить риск развития рака легких при курении. Помимо этого, компания предлагает специальный анализ, который может выявить склонность к курению, а также пригодится перед курсом никотинозаместительной терапии.

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