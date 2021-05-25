«Караваны смерти» штурмуют США: Детей перекидывают через стену на границе, чтобы те оказались в концлагерях для мигрантов

На границе США и Мексики сейчас находятся десятки тысяч беженцев, отправившихся из Центральной Америки на Север в поисках лучшей жизни. Фото: REUTERS

Люди за решеткой, злобные надзиратели, отгоняющие детей от их родителей, семьи, едящие на полу из замызганных мисок. Что это: кадры из концлагеря или тюрьмы для военнопленных? А вот и не угадали — это граница США и Мексики, где сейчас находятся десятки тысяч беженцев, отправившихся из Центральной Америки на Север в поисках лучшей жизни. «КП» разбирается, что происходит сейчас в этой фактически горячей точке, и как вся эта ситуация отразиться на хозяине Белого дома Джо Байдене.

ЖЕРТВЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Новости с границы США и Мексики напоминают сводки с фронтов войны, по крайней мере масштаб человеческих «жертв» соответствующий. Цифры впечатляют. Только в марте, по данным агентства Bloomberg, пограничники задержали более 172 тысяч человек, что стало рекордом с начала 2000-х годов, и с каждым днем число нелегалов только растет. Ситуация была напряженной уже давно, но в последнее время обстановка заметно накалилась.

А виноват во всем сам Джо Байден, попавший в ловушку толерантности. Президент США в предвыборных выступлениях постоянно обещал, что новая администрация с первого дня займется отменой ограничений, которые были введены предыдущим президентом Дональдом Трампом против мигрантов на южной границе страны. Он также говорил о необходимости создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в Соединенных Штатах, и клялся восстановить программу DACA, позволяющую детям нелегальных мигрантов, родившимся или ввезенных в США в младенческом возрасте, оставаться в Америке на легальных основания.

Сразу же после прихода в Белый дом Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации. Воодушевленные таким началом правления, на клич «дядюшки Джо» отправились сотни тысячи людей, которые ради американской мечты преодолевают горы, долы и реки. И это не метафора — многие мигранты идут по 3-4 тысячи километров от своей родины до границы с США.

Новости с границы США и Мексики напоминают сводки с фронтов войны Фото: REUTERS

ЕДУ Я ИЗ РОДИНЫ, ПУСТЬ КРИЧАТ - УРОДИНА

Стремление мигрантов прорваться из родных мест в США понятны, ведь эти страны можно назвать филиалом ада на земле. Возьмем Гондурас. Это одно из самых бедных государств Латинской Америки, а уровень убийств в обществе, раздираемом войнами между криминальными группировками, - один из самых высоких в мире. В результате страна давно и прочно занимает первые места в рейтингах худших мест для жизни на планете. Непрекращающееся насилие, нарковойны и прочие прелести Центральной Америки сделали эту страну центром боли и страдания. Около 61% граждан находятся за чертой бедности.

Вообще для Штатов весь этот регион — Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика - это как Таджикистан и Узбекистан для России. Сотни тысяч трудоспособных молодых людей, девушки и парни, ежегодно - кто легально, а кто и нет - перебираются в Америку в поисках работы.

Типичная схема «путешествия» - объединиться в караваны (то есть огромную толпу) и отправиться всем вместе искать «американское счастье». Последний такой «миграционный поезд» отправился из Гондураса 31 марта, правда по дороге к границе с Гватемалой местным военным все-таки удалось развернуть его обратно. Но все понимают, что уже в ближайшее время сотни мигрантов опять отправятся в поход.

Их путь лежит через Мексику, которая и сама не рада тому, что оказалась на пути караванов, которые уже несколько лет прокатываются с юга на север. Несмотря на множество попыток разобраться с нелегалами, адекватного решения у Мехико до сих пор нет. Чего только не перепробовали власти: и размещали войска на всем пути следования, и пытались обустроить цивилизованные лагеря для кормления и обогрева. С учетом волны новых караванов, которая совпала с эпидемией коронавируса, в Мехико решили усилить границу с Гватемалой, нагнав туда полиции и войск, чтобы хоть как-то отфильтровать этот поток. Но тщетно.

Мексиканцы штурмуют стену на границе с США. Фото: REUTERS

ДИТЯТКУ ЖАЛКО

И вот уже у «великой стены», построенной Трампом, начинаются настоящие позиционные бои за право прорваться в Америку. Как только не преодолевают препятствия мигранты — ползком, под землей, с помощью лестниц.

Власти США уже давно научились захватывать нелегалов, правда если раньше это была ловля удочкой, то теперь стала настоящим промышленным выловом сетью сотен тысяч! Проблема ровно одна - селить всех задержанных просто негде, ведь ежедневно пограничники арестовывают людей в 5-6 раз больше, чем сейчас имеется мест в центрах временного размещения, а иногда превышение составляет 16 раз!. В результате все спят вповалку в каких-то ангарах, даже стены между «комнатами» сделаны из прозрачной целлофановой пленки, а про питание и говорить нечего.

Самыми яркими кадрами с границы с Мексикой стали конечно же дети, находящиеся в лагерях временного размещения. Американские СМИ облетают фотографии малышей за решеткой, а жители этих импровизированных тюрем рассказывают истории одна слезливее другой.

Интересно и как добираются малыши в США. Самых отчаянных (и легких) просто перебрасывают контрабандисты через стену. Другим же приходится пользоваться услугами «койотов» - нелегальных перевозчиков живого товара, которые берут несколько тысяч долларов за путешествие в один конец. Если повезет — окажешься в стране, не повезет — поймает патруль, очень не повезет — станешь рабом на одной из ферм наркобаронов.

И все же детишки бегут в США по одной простой причине — у них самые высокие шансы, чтобы остаться и получить гражданство. По закону после задержания несовершеннолетние могут находиться в спецприемниках пограничников не больше трех суток, а затем их должны направить в центры временного содержания местного минздрава, откуда потом детей распределяют родственникам или в приемные семьи.

Однако в нынешних адских условиях эти правила работают только в теории, на практики же волна людского потока оказалась настолько обильной, что сейчас сотрудники американских ведомств просто не справляются с валом работы. В итоге «детский ком» все растет и растет, и чтобы разместить несовершеннолетних приходится открывать уже нежилые помещения и подвалы, а сейчас власти арендуют гостиницы в приграничных городках, чтобы хоть как-то разместить задержанных.

Только в марте, по данным агентства Bloomberg, пограничники задержали более 172 тысяч человек Фото: REUTERS

КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ КАЖДОМУ

Впрочем, сами мигранты видят свои перспективы не такими уж плохими, ведь рано или поздно все нелегалы должны будут получить американское гражданство. По планам администрации Байдена, первыми в очереди станут дети мигрантов, которые попали в США в весьма юном возрасте (многие из них уже взрослые люди, но до сих пор не имеют документов). Затем идут «гости» с разрешением на временное пребывание, которое они получили давным-давно для того, чтобы переждать последствия стихийных бедствий и гражданских войн. А потом уже присягу новой родине будут давать и все остальные — главное, суметь доказать, что в стране, откуда ты прибыл, тебе угрожает опасность. Наверное, с учетом кровавых новостей из Центральной Америки проблем с подтверждением мотива мигрантов не будет.

Не все коренные жители США рады такому наплыву, ведь в реальности их будет еще больше, так как каждый мигрант сможет перевезти к себе ребенка, жену и родителей, и таким образом в «дружную семью народов» вольются уже сотни тысяч новых членов, слабо владеющих языком и имеющих не самое лучшее образование. Скорее всего, в Вашингтоне помогут новым американцам, выделив кредиты на учебу, жилье, страховку и прочие радости жизни, но бюджет-то у властей тоже не безграничный. Если у кого-то прибыло, то у кого-то и убыло...

Впрочем, пока это все планы, а в реальности решение надо принимать уже сейчас. Увидев, как развивается ситуация Байден все-таки решил включить заднюю. Вместо политики открытых дверей теперь нелегалов ждет высылка из страны, а силовики должны обеспечить контроль над границей страны. Кстати, видя всю надвигающуюся катастрофу, сам Байден свои указом ограничил информацию, которой работники пограничной охраны могут делиться со СМИ — теперь запрещено брать журналистов на патрулирование, а любые запросы от медиа должны направляться в центральный офис ведомства в Вашингтоне.

У детей больше шансов получить американское гражданство. Фото: REUTERS

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ТРАМП

Однако проблемы мигрантов волнуют американские власти не сами по себе, а по тому влиянию, которое они окажут на политическое будущее действующей администрации или их противников. Неудачи команды Байдена пришлись очень кстати Трампу, который принялся критиковать своего преемника.

- Огромное количество людей и детей живут буквально друг на друге в грязи, это грязь… Никто не видел ничего хуже, ничего подобного, - заявил экс-президент в интервью журналистам. - Мы передали Байдену самую безопасную границу в истории, и ему всего-навсего надо было обеспечить ее нормальную работу. Вместо этого за несколько недель новая администрация превратила национальный триумф в катастрофу.

Кажется, что Байден оказался между молотом и наковальней: критики из числа республиканцев обвиняют его в нерешительности и потакании нелегалам, либералы — в неспособности обеспечить соблюдение прав человека в отношении мигрантов. Согласно соцопросам, посвященным первым 100 дням Байдена на посту президента, сами жители США считают у новой администрации проблему миграции самым слабым местом - меры по разрешению миграционного кризиса не устраивают больше половины американцев, а 2/3 жителей выражают крайнюю озабоченность ситуацией на границе.

Даже несмотря на то, что в администрации понимают, что проблему надо решать, готового рецепта или хотя бы консенсуса по ключевым вопросам в Белом доме нет. Сейчас демократы обвиняют Трампа, например, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас открыто заявляет, что все проблемы начались из-за экс-президента, который «разрушил всю систему контроля за миграцией». Что ж, решение ожидаемое и по-своему мудрое, но долго сваливать все проблемы на предшественника не получится, и рано или поздно уже Байдену и его команде придется решать кризис, который, как полагают некоторые политологи, станет главным вызовом США в этом году.

КОМПЕТЕНТНО

Серхио РОДРИГЕС, политолог-международник:

- Несмотря на смену хозяина Белого дома, политика США по отношению к мигрантам остается по сути той же. Основная задача — возложить бремя расходов и основные риски на страны, откуда уходят мигранты — Гватемала, Гондурас, Сальвадор, а также Мексику, являющуюся транзитным государством.

Да, Вашингтон выделил 4 миллиарда долларов, что в 4 раза больше, чем во время администрации Барака Обамы, где Байден был вице-президентом. Однако правительствам для того, чтобы распоряжаться этими средствами, необходимо соответствовать ряду критериев (уровень демократии, свободы, социальная защищенность граждан, прозрачность), которым центральноамериканские страны с трудом могут соответствовать. Поэтому значительная часть денег уйдет НПО, контролируемых США, которые и будут их использовать, причем многие подобные организации больше половины бюджета тратят на свое собственное функционирование.

Сейчас наибольший удар приходится на Мексику, потому что она должна по сути сдерживать мигрантов и на своей южной границе с Гватемалой, и на северной с США. Все это создает дополнительную нагрузку на полицию, социальные службы, инфраструктуру. Президент Андрес Лопес Обрадор пытается изменить ситуацию, рассматривая проблему мигрантов, прежде всего, как социальную, но с учетом всех факторов (пандемия, борьба с наркокартелями), властям на местах зачастую проще разбираться с нелегалами привычными силовыми методами.

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