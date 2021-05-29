Актриса Елена Антоненко: Табаков сказал мне «Покажи сисечку!»

Олег Павлович женился на своей студентке Марине Зудиной после десяти лет тайного романа с ней. Фото: Антон КАВАШКИН/Global Look Press

Скандальные признания Елены Прокловой о том, как она 15-летней подверглась насилию со стороны знаменитого актера (в котором многие узнали Олега Табакова) продолжают бурно обсуждаться. Ее откровения вызвали волну воспоминаний среди других актрис.

- Понятно, о ком речь, - говорит бывшая студентка Табакова, уехавшая в Америку актриса Елена Антоненко. - Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру. Отчасти я от него пострадала. Была у него на хорошем счету на курсе, а при поступлении во МХАТ он мне сказал: «Я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку». И я убежала оскорбленная. У нас на курсе все считали, что у него был роман с нашей сокурсницей, 16-летней Олей Т. Возможно, история, схожая с Прокловой. Но Оля поступила смело - в отместку Олегу Павловичу начала встречаться с его сыном Антоном. И за это отвергнутый Табаков отчислил талантливую девочку с формулировкой «за профнепригодность».

Актриса Елена Антоненко отказалась обнажаться перед Табаковым. Фото: Личный архив

Любимая ученица

Когда я позвонила бывшей студентке Табакова Ольге Т., на расспросы о мэтре она отвечала сдержанно - дескать, о покойниках или хорошо, или никак. 14-летней школьницей Оля поступила в экспериментальную театральную студию Олега Табакова при Дворце пионеров, где прозанималась два года.

- Олег Павлович лично приехал ко мне в школу, разговаривал с директрисой и откупил меня за два билета в Большой театр, - рассказала «КП» Ольга Т. - На следующий день директриса сказала, что меня переводят в школу рабочей молодежи, которую я окончила экстерном и поступила в ГИТИС на первый курс к Табакову.

Я воспринимала его как педагога. А Табаков, видимо, влюбился не на шутку. Но я это стала ощущать позже, где-то в 16 лет. В студии Табакова, где мы были еще школьниками, я играла Геллу в «Мастере и Маргарите» почти голой. На мне были надеты трусы и фартук, прикрывающий перед. Я была безумно хороша.

«Сексуальный драйв»

- Табаков нам рассказывал про своих родителей довольно откровенно, - вспоминает его экс-студентка. - Он привозил к нам свою маму из Саратова - большая, грузная женщина. Про папу он говорил, что одна из причин, по которой он разошелся с мамой, причем уже в преклонном возрасте, - это потому, что папа был таким сильным по мужской части. Мама уже зубы (челюсти вставные) в стаканчик складывала. А папе хотелось секса. Я была крайне удивлена, почему Табаков все это рассказывает нам, фактически детям. И, видимо, у него такая же порода, как у его отца. Ведь ему было за 70, когда у него последний ребенок родился. Ему постоянно чего-то хотелось, такой сильный сексуальный драйв. Похоже, я не одна, к кому он в своей жизни приставал…

- Елена Проклова рассказала, что ее Табаков вывозил в лес, там читал стихи и распускал руки. А вас он вывозил?

- Нет. Подвозил до дома несколько раз на своей «Волге». Иногда дарил цветочки (скорее всего, те, что ему подносили поклонники после спектакля), как-то презентовал коробку мандаринов. Стояла зима, а у меня не было зимней обуви. Я связала себе шерстяные носки и ходила в сабо. Он в какой-то момент сказал: «Я не могу на это смотреть». И мы с ним поехали в «Березку», где он мне на сертификат купил зимние сапоги. И закрытые просмотры фильмов для меня организовывал - я одна в зале сижу и смотрю. Мне показывали и «Зеркало» Тарковского, и фильмы Феллини, и «Кабаре», и «8 с половиной…». Я не принимала всерьез его знаки внимания, у меня было полно ровесников-поклонников. Поэтому меня начала пугать его настойчивость.

Со слов Ольги, Табаков ей сам рассказывал, что у него был роман с Леной Прокловой.

- Возможно, он этим хотел сказать, что как бы ничего страшного нет в том, что у нас такая разница в возрасте, - говорит Ольга. - Мне было 16, ему где-то 47. Мне было вообще очень странно, что такой пожилой мужчина проявляет ко мне знаки внимания. И мне было все равно, сколько у него медалей, наград. Хотел ли он, чтобы я стала его тайной любовницей? Наверное, да. И жить, имея на стороне молодую девочку, - наверное. Я на это не пошла.

Роман с сыном

Антон Табаков стал известным, снявшись в фильме «Тимур и его команда». Фото: Кадр из фильма «Тимур и его команда», 1976 г.

- В какой-то момент мне было представлено, что у Люси Крыловой (жены Табакова) возникли подозрения. Мне все это не нравилось. И я решила использовать влюбленность в меня сына Табакова Антоши, с которым была знакома и раньше. Закрутила с ним роман, чтобы показать, что я - «девушка Антона».

Антоша еще в пионерском лагере оказывал мне знаки внимания. После участия в фильме «Тимур и его команда» он пользовался восхитительной популярностью. А потом мы с ним встретились снова, и было видно, что он в меня очень влюблен. Я дружила с Антоном, бывала у них дома. Олег Павлович, показалось, не очень-то принял такой расклад.

Помню, мама Антона купила путевки в дом отдыха в Крым для нас с Антошей. А я-то уже влюбилась в своего будущего мужа. Пришла к поезду и сказала Антону, что не поеду. Он очень плакал и уехал один.

- Узнав, что Оля собралась замуж, Табаков ее на втором курсе отчислил «за профнепригодность», - вспоминает сокурсница Ольги Т. Елена Антоненко. - Думаю, это была месть с его стороны. Но здесь была совокупность обстоятельств. Жених Ольги был сыном диссидента, за которым следил КГБ. Может быть, Табаков решил: зачем подставлять себя, если она все равно уедет из СССР. В институте начались преследования, Олю вызвали в деканат. Говорили ей: «Разводись, тогда будешь учиться». Табаков, конечно, понимал, что происходит. Думаю, испугался, что его курс и его карьера могут пострадать.

- Все-таки признайтесь: Табаков склонял вас к близости? - спрашиваю Ольгу.

- Я не хочу это обсуждать. Может быть, я где-то даже ему и благодарна за то, что так произошло. Я оказалась в Америке, прожила 40 лет в этой стране. Освоила новую специальность, проработала 25 лет молекулярным биологом. Поездила по всему миру, все посмотрела. А могло бы этого всего и не произойти.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Ущипнул за мягкое место

- После моего отъезда из СССР Олег Павлович мне не единожды звонил, - говорит бывшая студентка Табакова Ольга Т. - Он сюда, в Америку, приехал со своей молодой супругой Зудиной. Привезли спектакль, где они вдвоем играли. И мы - я и мой второй муж - пришли на спектакль, потом общались и фотографировались с Олегом Павловичем. И вот мы стояли, позировали для фото. И вдруг я чувствую, что меня кто-то за мягкое место ущипнул. Я еще хотела мужу своему сказать, мол, ты совсем? Смотрю - это Олег Павлович. Я на него посмотрела и сказала: «Олег Павлович, вы чего?!» Он: «Вы о чем?» И руку убрал. Муж на меня посмотрел: «Все нормально?» - «Нормально».

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