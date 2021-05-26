Самые распространенные мифы о вакцинах от коронавируса

Разоблачаем "страшилки" о вакцине. Фото: REUTERS

Вакцинация может привести к бесплодию.

Как нам самом деле: эта «страшилка» давно бродит в кругах антипрививочников. Но за всю историю вакцинации ни одно качественное научное исследование не подтвердило связи между прививками и бесплодием. Важно понимать: все компоненты в составе вакцин, выполнив свою задачу (то есть запустив выработку иммунитета против опасных инфекций), быстро и безвозвратно уничтожаются нашей иммунной системой. Поэтому долговременные или отдаленные побочные эффекты прививок практически исключены. При этом влияние вакцин на репродуктивное здоровье, то есть возможность зачать и родить здорового ребенка, приоритетно и тщательно проверяется в ходе исследований. Сначала на нескольких поколениях подопытных животных.

Прививка содержит генетические фрагменты коронавируса, они встроятся в геном человека, и это приведет к непредсказуемым последствиям.

Как на самом деле: ни у аденовируса, который входит в состав «Спутника V», ни у коронавируса и уж тем более его фрагментов вообще нет способности встраиваться в человеческую ДНК! То есть просто нет приспособлений для такой «операции». «ЭпиВакКорона» вообще не содержит коронавируса. А в «КовиВак» - «мертвые» вирусные частицы, которые не могут нанести никакого вреда здоровью.

Наши вакцины сделаны «на коленке» и слишком быстро. Поэтому они не эффективны.

Как на самом деле: российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» основаны на методах, проверенных во время вспышки лихорадки Эбола. Еще в 1995 году ученые из «Вектора» вместе с немецкими коллегами открыли особенности биосинтеза главного гликопротеина Эболы - вирусного белка, на который вырабатывается иммунитет. Позже в Центре Гамалеи создали и испытали две вакцины. Когда в 2019-м в Конго началась новая вспышка Эболы, в мире было четыре зарегистрированные вакцины - две из них российские.

«Очевидно, что полученный опыт используют в дальнейшем для разработки вакцин против других опасных вирусных инфекций, для которых отсутствуют профилактические средства (тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, вызываемый коронавирусами и другие)», - отмечали авторы из Центра Гамалеи еще в 2017 году. Так оно и случилось. Таким образом, любая страна, в том числе Россия, имеет платформенные решения, что позволяет при определении штамма быстро разрабатывать вакцину. Примером является вакцина от гриппа - ведь ежегодно разные штаммы гриппа циркулируют в окружающей среде и ученые к каждому сезону создают новые вакцины.

Материал опубликован в спецвыпуске КП «Все на вакцинацию», май 2021 года