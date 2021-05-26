В поездах будут кормить по-новому: Вагоны-рестораны исчезнут или превратятся в кафе

Российские железные дороги планируют отказаться от вагонов-ресторанов в большей части поездов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские железные дороги планируют отказаться от вагонов-ресторанов в большей части поездов. Об этом журналистам заявил глава компании Олег Белозеров.

- Вагон-ресторан воспринимается как нечто дорогостоящее, - пояснил он. - Считаем, что его нужно оставить только в определенных поездах — фирменных, туристических.

Рассматривается вариант и смены названия — с «ресторана» на что-то менее пафосное: кафе или бистро. Если маршрут не слишком дальний, кафе будет уместнее, чем ресторан, который предполагает долгие посиделки.

Кроме того, разрабатывается концепция новой линейки питания. В частности, пассажирам могут предлагаться различные наборы быстрого питания, которые можно разогреть в самом вагоне. В качестве примера Олег Белозеров привел бургеры — как он утверждает, он сам их любит. И хотел бы, чтобы в поездах такое тоже можно было бы себе позволить.

«Разогреваемые наборы» быстрого питания уже тестируются в поездах по нескольким направлениям.

При этом, по словам главы РЖД, характер питания, конечно, должен зависеть от маршрута и его дальности. В идеале, по мнению Олега Белозерова, у пассажира должно быть несколько вариантов, как ему покушать: блюда в вагоне-ресторане (или кафе), разогреваемый набор в самом вагоне или доставка еды к поезду на остановке (на ряде станций такая возможность есть).

Сейчас в ряде поездов дальнего следования в стоимость билета уже включено и питание. Характер его зависит от дальности поездки — примерно как в самолете. Чем новая концепция будет отличаться от прежней? Бургеры пассажирам нынче не предлагают. Либо совсем «лайтовые» наборы типа печенье-яблочко-водичка, либо горячие блюда, которые весьма «утяжеляют» стоимость билета. Как говорят эксперты — если новшества приведут к тому, что у пассажиров будет больше возможностей выбора (включая и опцию выбрать билет без питания и взять традиционную курочку с собой), то это хорошо.

А вот по поводу отказа от вагонов-ресторанов мнения разделились. Некоторые эксперты считают, что хоть вагоны-рестораны на большинстве маршрутов и убыточны, это серьезное конкурентное преимущество наших поездов дальнего следования перед самолетами. Есть где во время поездки посидеть и расслабиться — и определенную категорию пассажиров это привлекает, при сравнимой стоимости купе и авиаперелета.

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