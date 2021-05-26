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26 мая 2021 14:13

Похороны Нины Шацкой: актриса будет покоиться рядом с Качаном и Багдасаровым

Департамент торговли и услуг Москвы выделил вдове Леонида Филатова место на аллее артистов. Похороны Нины Шацкой пройдут на Троекуровском кладбище
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Похороны Нины Шацкой пройдут на Троекуровском кладбище. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Похороны Нины Шацкой пройдут на Троекуровском кладбище. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Сегодня невестка Нины Шацкой Алла Золотухина сумела решить скорбный семейный вопрос, связанный с похоронами ее свекрови. Нина Шацкая – заслуженная артистка России. Как это ни горько и цинично звучит, по статусу она имеет право на погребение на престижном Троекуровском кладбище.

- Нина Сергеевна будет похоронена в четверг, 27 мая, рядом с дрессировщиком Михаилом Баградасаровым и актером Владимиром Качаном, - сообщила kp.ru Алла Золотухина. - Прощание и чин отпевания пройдут в ритуальном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ (ул. Маршала Тимошенко, д. 25.). Начало гражданской панихиды в 11.00.

Еще вчера в семье актрисы были колебания, где хоронить Нину Сергеевну: на Троекуровском кладбище или Ваганьковском. На Ваганькове находится могила Леонида Филатова, мужа Шацкой, которого она очень любила, по которому тосковала до последнего дня. Но надгробие Филатова демонтировать как будто бы сложно и дорого. Так во всяком случае Алле объяснили на кладбище. Поэтому вопрос решился в пользу Троекуровского. В этом выборе тоже есть свои символы и некая связь: Владимир Качан, рядом с которым будет могила Шацкой, был другом семьи и однокурсником Леонида Филатова.

Прискорбно, что Нина Шацкая, Михаил Багдасаров, Владимир Качан скончались в мае в результате коронавирусной инфекции. Их убил коварный вирус.

Напомним, Нина Шацкая умерла в ночь на 23 мая на 82-м году жизни. В лучшую пору Театра на Таганке она была одной из ведущих и самых красивых его актрис.

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