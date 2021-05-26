Польша выдаст России вора в законе по кличке Циркач, кошмарившего город Электросталь

По данным следствия, Циркач на протяжении 10 лет кошмарил подмосковный город Электросталь

Уже в ближайшие дни в Москву из Польши доставят вора в законе, известного в определённых кругах по кличке Циркач. Больше года он находился в международном розыске. Все это время житель подмосковной Электростали прятался заграницей, в надежде что его не выдадут. Решение об экстрадиции на днях подписали власти Польши. В то же время российский суд заочно арестовал обвиняемого, так что сразу из аэропорта он отправится в СИЗО.

По данным следствия, Циркач на протяжении 10 лет кошмарил подмосковный город Электросталь. В 2011 ранее неоднократно судимый за вымогательства и грабежи мужчина был, как это называют в криминальной среде – коронован.

- За ним было признано высшее положение в преступной иерархии - «вор в законе», - сообщила kp.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Циркач вместе с подельниками промышлял вымогательствами и собирал дань с местных предпринимателей. Но были на счету банды и преступления посерьезнее.

- По версии следствия декабре 2006 года обвиняемым было организовано убийство конкурента в криминальной среде. Для этого он привлек своего знакомого, пообещав денежное вознаграждение. Прибыв в оговоренное время в больницу г. Электросталь, где находился на лечении потерпевший, злоумышленник пришел к нему в палату, после чего произвел один выстрел в область головы. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, - добавила Ольга Врадий, официальный представитель подмосковного СК.

Циркача обвиняют по двум особо тяжким статьям 105 УК РФ «Убийство» и 210 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.