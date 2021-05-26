Алла Пугачева на юбилее Кристины Орбакайте: «В этой вредной атмосфере шоу-бизнеса, она осталась чистой!»

Первой взяла слово Алла Борисовна Пугачева

В свой юбилей Кристина Орбакайте пригласила близких в «Московский городской гольф-клуб».

Именинница встречала гостей в роскошном белоснежном наряде, принимая от друзей и коллег букеты своих любимых ирисов. Как всегда, статная, красивая, элегантная.

Первой взяла слово Алла Борисовна Пугачева. Примадонна выбрала для торжества весенний наряд из коллекции Валентина Юдашкина и эффектные серебряные туфли.

- Эта цифра дурацкая -50! Ну никак вообще не вяжется с Кристиной, - начала свой тост Алла Пугачева. - Это не просто дочь для меня, это мотивация в моей жизни, пример для подражания. Я никогда не смогла быть такой, как она, и не буду.

Я удивляюсь, что в этой вредной атмосфере шоу-бизнеса Кристина осталась чистой, прекрасной, аристократичной, стильной, женщиной, которая в 50 лет, как ребёнок смотрит на жизнь.

Удивляется, что ее обидели, что кто-то опоздал. Мы с Максом всегда удивляемся, когда Кристина рассказывает про какую-то несправедливость: «Ну, как же так можно...»

Я говорю: «Можно, блин!»

Я-то знаю. А она и знать не хочет...

Это редкий случай, это Божий дар иметь такую дочь. Какая она трогательная, какая она заботливая.

Я молюсь каждый вечер за неё, за всех своих детей. Кристина все-таки первая, кто сделал меня бабушкой. Каких же удивительных внуков она мне подарила! Красавица Клавочка, дипломат Дени и наш удивительно талантливый рыженький Никита, который сейчас репетирует новый мюзикл, поэтому немного опаздывает.

В свой юбилей Кристина Орбакайте пригласила близких в «Московский городской гольф-клуб»

Таких талантливых детей Кристина нарожала. И при этом она остаётся действующей певицей, которая прекрасно выглядит, работает и желает дальше работать.

Мне с высоты моего полёта уже непонятно, как можно хотеть идти на сцену. Я уже забыла, как туда выходят...

Но это счастье, когда я вижу, как Кристина этого хочет, как она умеет работать! Девочка, которую считали абсолютно безголосым гадким утёнком стала артисткой без всякой помощи! Я всегда получала только итог ее работы, результат.

Она мне показывала и говорила: «Ну, как?» Это единственный вопрос, который она мне могла задать.

Абсолютно самостоятельно встала на ноги. Она пробила все непонимание ее, прошла через, как сейчас говорят, хейт. Унижали, оскорбляли...

Так все преодолеть могла только женщина, которая нежная, хорошая, но внутри там стальной стержень. Я хочу пожелать Кристине долгой и счастливой жизни под мирным небом, в здравии, в благополучии, чтобы она не болела страшными, смертельными болезнями. Чтобы она была на сто процентов удовлетворена своей личной жизнью и творческой судьбой.

И поскольку она снималась в фильме «Виват, Гардемарины», давайте ей скажем, как настоящей аристократке: «Виват, Кристина!»

Вечер в честь именинницы вел Максим Галкин. В зале рядом с Кристиной сидел ее муж Михаил Земцов и дети.

Филипп Киркоров подготовил трогательное поздравление, спел свою песню об имениннице «Кристина» и ещё несколько своих хитов.

Филипп отметил, что Кристина сногсшибательно выглядит, что он счастлив, что у него есть такой верный друг, как она.

- Ты тоже хорошо выглядишь, - сделала отвальный комплимент бывшему супругу Алла Борисовна.

Поздравить Кристину приехал и ее партнёр по фильму «Лимита» Евгений Миронов.

- Мы с моим сыном смотрим сейчас взрослые фильмы, читаем Джека Лондона, - рассказал Миронов.- И недавно смотрели «Чучело». Сын сначала сказал: «Папа, включи лучше мультик про панду!» А в конце фильма у ребёнка были такие одухотворённые глаза, которых прежде никогда не было. Он был в восторге. И я вспоминаю, как мы с Кристиной познакомились на съёмках. Я переволновался и сказал какую-то глупость. Мол, мне нравятся ваши песни. А Кристина спросила: «А какие?»

Филипп Киркоров подготовил трогательное поздравление, спел свою песню об имениннице «Кристина» и ещё несколько своих хитов

И я такой: «Ну эта, «Посмотри в глаза, я хочу сказать!»

Кристина засмеялась, это не моя песня, это песня Ветлицкой. А я просто перепутал ее с песней Кристины «Позови меня, среди ночи и дня».

Ну ладно, важно другое. Я старше Кристины и когда учился в университете, наш мастер отправила нас на фильм «Чучело». Дескать, ребята, обязательно посмотрите, там невероятно талантливая девочка с глазами Анны Маньяни. Мы учились профессии у ребёнка! -поделился трогательным воспоминанием Евгений Миронов.

Приехали поздравить Кристину и ее коллеги, с которыми она дружна много лет: семья Стриженовых, Кирилл Сафонов с Александрой Савельевой, Александр Ревва, Анита Цой, Валерия с Иосифом Пригожиным, Авраам Руссо, Яна Рудковская и многие другие.

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