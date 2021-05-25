Америка сдалась перед “Северным потоком-2”: Что получит Россия и проиграет Украина

В США признали, что не в силах остановить строительство российского газопровода “Северный поток-2” в Европу. Фото: REUTERS

Это случилось! В США признали, что не в силах остановить строительство российского газопровода “Северный поток-2” в Европу. И отказались от жестких санкций против него. На Украине уже назвали такое решение “ударом под дых”.

Смогут ли строители газопровода теперь выдохнуть и спокойно заниматься своим делом? Что будет с транзитной трубой через Украину, по которой Россия до сих пор гонит газ в Европу? И почему американцы вдруг опустили руки в борьбе за “энергетическую свободу” Евросоюза?

Об этом kp.ru рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрохович.

ВАШИНГТОН ДЕЛАЕТ ВИД, ЧТО БОРЕТСЯ

- США отказались от санкций против компании-оператора “Северного потока-2”, что грозило остановкой проекта. Но все же ввели их против судов, прокладывающих трубы по дну Балтики. Как-то одно с другим не вяжется.

- Просто американцы осознают, что остановить проект уже не реально. И им теперь приходится делать хорошую мину при плохой игре - вводить какие-то санкции, но не настолько жесткие, чтобы поссориться с Германией — главной в Европе стране, заинтересованной в достройке «Северного потока-2». То есть, формально США продолжают бороться с проектом, но де-факто, косвенно, признали, что не могут его заблокировать.

- Теперь никто не будет мешать стройке “Северного потока-2”?

- Надо быть готовым ко всему, ждать что палки в колеса все равно будут вставлять. Позиция американцев может в любой момент поменяться. Но мы и раньше были к этому готовы. На стройке сейчас работают российские суда, они заходят в порты Германии. Есть договоренность, чтобы германская сторона выполняла свои функции и, как минимум, не мешала. Там даже создали региональный экологический фонд, который берет на себя часть контрактов и выступает посредником между российским и немецким бизнесом. Это исключает политическое давление.

На стройке сейчас работают российские суда, они заходят в порты Германии. Фото: REUTERS

ПРО ЭТУ СТРОЙКУ НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМ

- Отличные новости для России?

- Безусловно. Но не потому что Америка решила проявить к нам милость, а потому что Россия так грамотно себя вела, что у них просто не оказалось другого выбора. Нас пытались запугать, говорили, что с нами не будут работать никакие страховщики (а без этого нельзя). Я считаю, это очень большой успех России. Надо будет снимать фильм, как строился этот трубопровод и заносить его в учебники по дипломатии.

- Наши судна-трубоукладчики смогут дальше работать? Ведь на них наложены санкции...

- В Европе смогут, а в США - нет. Им нельзя заходить в американские порты, не получится использовать долларовые транзакции. Но они туда и не собираются. Принципиально, чтобы Европа санкции не вводила. Мы сумели найти решение всех этих проблем. Хотя, они могут быть и после постройки - с антимонопольным регулированием или еще чем-то подобным. Но тем не менее сами новости о том, что американцы не готовы бить наотмашь, для нас и для Европы позитивные.

ЗЕЛЕНСКОМУ НАДО ВЗЯТЬСЯ ЗА ГОЛОВУ

- А что будет с украинской трубой?

- Между Москвой и Киевом есть действующий контракт. Он рассчитан еще на 3,5 года - до конца 2024-го. По нему гарантирован объем транзита. Сейчас это 40 миллиардов кубометров в год. Он заключен по правилу “качай или плати”, то есть Газпром будет вынужден доплачивать, если весь этот объем через трубу не пройдет. Это не очень удобная формула, да и цена выше, чем по другим газопроводам, но пока не достроен “Северный поток-2”, пока не полностью работает Балканский поток, который является продолжением “Турецкого потока”, украинская газотранспортная система нужна. А в дальнейшем её необходимость может сходить на “нет”. После окончания контакта никаких обязательств не будет.

- Есть предложения даже сдать украинскую трубу в музей.

- Если Украина возьмется за голову и поймет, что с Россией надо не ссориться, а кооперироваться, то она могла бы сделать для нас привлекательное предложение. Например “перебить” цену транзита по газопроводу “Ямал-Европа”, который идет в Польшу через Белоруссию. Если такое предложение появится, то совершенно не исключено, что работа с Украиной продолжится.

- Готова ли она это сделать?

- С нынешним руководством - не похоже. Скорее просматривается перспектива деградации.

После пуска "Северного потока - 2" Украине придется перестраивать всю систему, чтобы реально качать газ в другом направлении. Фото: REUTERS

КИЕВ ПОТЕРЯЕТ МИЛЛИАРДЫ

- Откуда тогда они будут брать газ?

- Сейчас они забирают для себя российский газ, который идет в Польшу, просто называют его «европейским». А если транзита не будет, то им придется перестраивать всю систему, чтобы реально качать его в другом направлении. На самой Украине оценивают потери в 5-6 миллиардов долларов в год. Из них только 2 миллиарда — от того, что Россия перестанет платить за транзит. Остальное - траты на более дорогой газ и модернизация инфраструктуры.

- Что будет с отношениями России и Украины?

- Киеву все сложнее давить на Россию. Сейчас остался вопрос небольшой зависимости Москвы от транзита через Украину, но в дальнейшем количество таких инструментов будет все меньше и меньше. Это общая тенденция. Мы зависели в поставках техники, руды. Сейчас - нет. Сравните сами, мы с вами сегодня говорим про транзит в 40 миллиардов кубометров газа через Украину, а совсем недавно он был 110 миллиардов. Аргументы, которыми Украина может давить на Россию стремительно сокращается.

"ИХ" ТРУБА НЕ НУЖНА НИКОМУ

- Украинский МИД уже назвал решение США по санкциям “ударом под дых”. Это так?

- Иногда украинцам казалось, что их все безумно любят и будут делать только так, как им хорошо. Но это же не серьезно. Не может младший партнер диктовать, как нужно поступать. Смешно же выглядит, когда президент Зеленский чуть ли не отчитывает Америку, что она не хочет вводить санкции против “Северного потока-2”. Как будто яйца начинают учить курицу, как ей действовать. Рассчитывать, что США будут всегда заступаться за Киев и рисковать - абсурд. И денег им просто так никто не даст. Еще со времен Майдана был такой слух, что придет американский инвестор и купит украинскую трубу. Да никому она не нужна. Без гарантий транзита на ней не заработать. А гарантии даст только Россия. Вот они уже и ждут 7 лет инвестора.

- Совсем без шансов?

- Единственный вариант при котором может появиться инвестиция в украинскую газотранспортную систему, это если Украина наладит отношения с Россией, чтоб договориться сохранить хоть небольшую часть прокачки газа в Европу. Только тогда какая-нибудь словацкая компания, итальянская, российская, могут дать денег. Пока такого не наблюдается даже на горизонте.

- А когда-то хотели же создать консорциум по совместному владению украинской трубой.

- Была такая идея. Но еще при президенте Кучме, до первого Майдана. В этот консорциум должны были войти в равных долях Россия, Украина и Германия. И эта идея была жизнеспособна. Но даже тогда Киев сделал вид, что все должны плясать вокруг него, он центр мироздания и в итоге переоценил себя и свои силы. Кончилось все тем, что мы имеем сейчас.

В основном европейские страны довольны продолжением строительства "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

ЕВРОПА ДОВОЛЬНА

- Как Европа реагирует на такое решение США?

- Меркель сказала, что видит сближение позиций США и Евросоюза. Так что основная Европа этому радуется, кроме тех стран, которые выполняют функции американских клиентов, как Польша или Прибалтика. В остальном Европа довольна.

- А что будет с американским сжиженным газом, поставки которого они продавливают в Европу.

- Он и так уже поставляется в Европу. И даже намного больше, чем из России. Но после запуска “Северного потока-2” американцам будет просто сложнее конкурировать на европейском рынке. Ведь поставки по трубе объективно дешевле, чем танкером. Но отказываться от сжиженного газа из Америки Европа тоже не будет. Чем выше конкуренция поставщиков, тем ниже цена, а значит — выгоднее покупателю. Для Европы это в первую очередь — бизнес и лишь во вторую — политика.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1900 км - на столько маршрут “Северного потока-2” короче газопровода “Ямал - Европа”.

~ $10 млрд. - Бюджет проекта “Северный поток-2”.

~ $5 млрд. - Затраты России на трубопровод, остальное - инвесторы.

$2-2,5 млрд. - экономия в год на оплате транзита газа через Украину.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нефть - оружие против демократии? Скажите такое про США

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый газопровод не улучшит отношения с Россией: "Если посмотреть на "Северный поток-2" и поведение России, то это показывает, что наши многолетние попытки улучшить отношения не преуспели. Экономическое сотрудничество становилось все более и более сложным потому, что российская экономика сильно зависит от нефти, газа и прибыли от энергетики. Российские власти не готовы сотрудничать с ЕС в конструктивном режиме."

С европейской чиновницей категорически не согласен гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин СИМОНОВ. По его словам, бюджет России, и правда, наполняется за счет нефти и газа, но ничего постыдного в этом нет.

- По официальным данным, около 30% текущих госдоходов - это прямые налоговые и таможенные сборы с нефти и газа, - объясняет Симонов. - Совсем недавно эта цифра была еще выше. Но что в этом постыдного?

Проблема госпожи фон дер Ляйен в том, что она развивает очень старый классический тезис, что “Россия - авторитарная страна, которая живет за счет нефтегазовых денег”. И, видимо, если бы у нас не было таких денег, то мы были бы замечательной, процветающей демократией.

Давайте сравним. Норвегия. Там подушевая добыча нефти в 4 раза больше нашей, вся их экономика завязана на сырье: нефть, газ, рыба. Это абсолютно сырьевая страна, которая благодаря нефти и газу вытащила себя из европейского захолустья. Кто-то назовет Норвегию страшным тоталитарным государством? И другой пример - Северная Корея. Она не поставляет никому нефть и газ и это самая закрытая тоталитарная страна мира. Между прочим, сегодня самый крупный производитель нефти и газа - США. Есть точка зрения, что это авторитарная страна и там фальсифицируют выборы, но вряд ли глава Еврокомиссии осмелится сказать такое о США.

- “Северный поток-2” - конструктивный проект?

- Это пример самого настоящего конструктива. Он на 1900 короче старого маршрута. Это позволит снизить стоимость поставки газа в Европу и тогда Россия на рыночных условиях будет конкурировать с американским сжиженным газом. Это очень выгодно Европе.

- Европа говорит, что Россия использует газ как политическое оружие.

- А есть хоть один пример, когда Россия говорила: “Сделайте вот это в политике, а то мы вам перекроем вентиль”? Да нет такого!

- Зачем делаются такие заявления?

- Евросоюз не является в полном смысле самостоятельным политическим игроком. Эти заявления он делает под давлением из США, которые требуют демонстрации лояльности в виде символической борьбы с “Северным потоком-2”. Чем меньше ЕС зависит от американской экономики, тем она и более независима политически.

Обратите внимание, что самый отчаянный градус антироссийской риторики в бессмысленных институтах. Возьмите Европарламент. он ни на что не влияет, но именно оттуда выходят масса резолюций “запретить”, “не пущать”, “обрубить”... Классическая ситуация.