Кевин Спейси возвращается после разгрома карьеры. Он сыграет главную роль в фильме про ложные обвинения в педофилии

Спустя четыре года после так и не доказанных обвинений в домогательствах молодых актеров Кевин Спейси, звезда «Красоты по-американски» и «Карточного домика», все же возвращается в кино. Фото: кадр из фильма

Спустя четыре года после так и не доказанных обвинений в домогательствах молодых актеров Кевин Спейси, звезда «Красоты по-американски» и «Карточного домика», все же возвращается в кино.

Он уже выходил в свет после реабилитации — и психологической, и юридической (дело о сексуальных домогательствах закрыто, так и не объявленного истца заподозрили в уничтожении улик) — летом прошлого года в Национальном музее Рима актер символически зачитал поэму Габриэля Тинти о боксере, который был повержен, но не побежден.

И, видимо, только в Италии оценили поступок Спейси — в США федеральный суд Нью-Йорка разбираться в том, кто же все-таки выдвинул обвинения против звезды Голливуда, поэтому карьеру Кевин и решил продолжать в этой европейской стране. По крайней мере там его не называют «настоящим хищником».

Он получил главную роль детектива в фильме Франка Неро «Человек, который нарисовал Бога» (L uomo Che Disegno Dio), над которым работал русский продюсер Александр Нистратов. И не просто детектива, а сыщика, расследующего дело о ложных обвинениях в педофилии. Очевидно, продюсеры решили сыграть на этой коллизии судьбы Спейси. И поэтому в центре сюжета картины — слепой художник, создающий портреты на основе голосов натурщиков. Именно его и обвиняют в сексуальных домогательствах. Именно это дело и придется расследовать герою Кевина Спейси. И выяснить, что мастера оболгали.

«Иронично!», — как сказал бы режиссер Никита Михалков, вскинув брови.

Реабилитация и воскрешение из пепла — что может быть справедливее? Но взыскательную публику такой исход не устроил. Зрители начали сетовать на «недостаточную отмену» Спейси: «Разве культура отмены (современный тренд уничтожать карьеру актера за преступления или, чаще всего, домыслы — Авт.) не заставляет человека исчезнуть? Не разрывает людей на субатомном уровне? Спейси? Он жив? И будет получать деньги?», «Этот чертов мужик — психопат и убийца! Вы не переубедите меня в этом».

Фото: twitter.com

Премьера проекта с Кевином Спейси в главной роли намечена на 5 октября 2021 года.