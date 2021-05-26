Пьяного Элджея остановили в Москве на посту ДПС

Похоже, что сотрудников ГИБДД предупредили о приближении узнаваемого BMW I8, его на посту ждали. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не успели утихнуть в сети обсуждения многочисленных штрафов Анастасии Ивлеевой, и её противостояния с эвакуаторами Дептранса, как она стала участником новой истории с нарушением правил ПДД. Правда на этот раз в качестве пассажира, за рулём находился её супруг 26-летний Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей.

Минувшей ночью автомобиль артиста остановили на одном из постов ДПС на проспекте Маршала Жукова, он двигался в направлении области. Пара возвращалась в свой загородный коттедж из ночного клуба в центре столицы. Похоже, что сотрудников ГИБДД предупредили о приближении узнаваемого BMW I8, его на посту ждали. И несмотря на то, что двухдверное купе двигалось в крайней левой полосе, инспекторы его остановили для проверки. Оказалось что не зря.

— На посту ГИБДД по адресу проспект Маршала Жукова 90 был остановлен автомобиль BMW i8, за рулём которого находился 26-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Около двух ночи его привезли на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. От освидетельствования мужчина отказался, — сообщил источник kp.ru.

На Элджея стали оформлять протокол, автомобиль должны были отправить на штрафстоянку. Но артист не хотел отдавать машину, да и с правами расставаться тоже не желал. Поэтому пара стала звонить друзьям. Вскоре на пост подоспел близкий друг семьи. Сотрудникам дорожной полиции предложили 300 тысяч рублей, чтобы урегулировать вопрос, но инспекторы отказались брать деньги. Тогда сумму подняли до полумиллиона, договориться снова не удалось. Увеличение взятки ещё на 200 тысяч снова не дало никакого результата.

У артиста забрали водительское удостоверение и составили на него протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Скоро его вызовут в суд по этому делу. А за руль в ту ночь пришлось сесть трезвому другу артиста и отогнать его к дому звёздной семьи.