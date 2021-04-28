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Звезды28 апреля 2021 16:28

Дептранс публично обратился к блогеру Анастасии Ивлеевой из-за нарушений правил парковки

Забрать свою машина звезда сможет на одной из спецстоянок города
Анастасия РЫШКОВА
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Дептранс публично попросил блогершу Анастасию Ивлееву парковаться правильно.

Дептранс публично попросил блогершу Анастасию Ивлееву парковаться правильно.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Департамент транспорта публично попросил блогершу Анастасию Ивлееву парковаться правильно.

"Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы)", - сказано в сообщение ведомства, опубликованном в Telegram.

Департамент транспорта рекомендовал популярной блогерше быть в следующий раз более внимательной и соблюдать требования дорожных знаков.

"Ждем вас на одной из наших спецстоянок. Узнать, на какой, можно по короткому номеру 3210. Ваш Дептранс", - с уважением завершено послание ведомства к Ивлеевой.

Напомним, что ранее Анастасия Ивлеева объявила о покупке долгожданного автомобиля Lamborghini Aventador. Блогерша заявила, что сама заработала себе на автомобиль и от этого он еще ценнее.

Шоу-бизнес