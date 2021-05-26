Россия не впустила самолет из Парижа в обход Белоруссии. Что происходит

Компания AirFrance отменила рейс из Парижа в Москву. Фото: REUTERS

26 мая, примерно в одно и то же время, оказались отменены 2 международных рейса: из Белоруссии в Испанию и из Франции в Россию. Сразу появилась версия, что эти события связаны. Франция мстит Лукашенко за принудительно посаженный в Минске рейс Ryanair, а мы мстим за обиды Союзного государства. Но так ли это?

Сначала рейс компании Belavia, летевший из Минска в Барселону, начал делать странные круги на границе с Польшей, но оставаясь над Белоруссией. Сначала появилось предположение, что Польша не пускает самолет в свое воздушное пространство.

Позже польские власти заявили, что они не при чем. Пресс-секретарь польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич рассказал, что пилотам сообщили о возможных проблемах при подлете к Франции. Самолет могли не пропустить через границу.

«Польша ничего ему не запрещала», — заверил пресс-секретарь.

Подробнее о ситуации рассказали в самой Belavia:

«За 3 минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Более того, французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции», - рассказали в пресс-службе белорусской авиакомпании.

Рейс компании Belavia, летевший из Минска в Барселону, начал делать странные круги на границе с Польшей Фото: REUTERS

Повторная попытка согласовать маршрут с французскими диспетчерами – самолет был готов лететь над нейтральными водами – тоже провалилась.

В итоге, «нарезав десяток кругов вдоль границы, чтоб сжечь топливо (садиться с полными баками опасно), самолет вынужден был вернуться в Минск.

После этого стало известно, что компания AirFrance отменила рейс из Парижа в Москву. На электронном табло Шереметьево действительно значится, что борт с номером AF1154 не прилетит.

В сети появилась запись обращения командира французского самолета к пассажирам: «У нас до сих пор нет никакой информации, к сожалению. Нет разрешения войти в воздушное пространство России».

В офисе AiFrance журналистам рассказали, что «рейс AF1154 пришлось отменить из-за технических причин, связанных с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало получения нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российских властей».

Слава богу, до политического противостояния воздушных блокад дело вроде не дошло. Судя по всему, виновата техническая причина.

Рейс AirFrance из Парижа в Москву не прибыл. Фото: REUTERS

- Для регулярных рейсов регистрируется Авиационное разрешение на выполнение программы полетов. Этот документ действует долго – может месяц, а может и год. Это постоянное разрешение для регулярных рейсов, проходящих по одному и тому же маршруту, - объяснил kp.ru заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник.

По словам эксперта, раз французы изменили маршрут полета, то авиационное разрешение надо обновлять.

- Поменялось место входа в пространство России – для этого нужно разрешение наших авиационных властей, - заявил Сытник.

Странно, что сложности возникли только у французов.

- Через час (после запланированной посадки борта AiFrance – КП.) в Москве приземлился рейс из Амстердама авиакомпании KLM, которая с AirFrance находится в альянсе. Самолет летел через Прибалтику. До этого прилетели поляки из Варшавы, которые тоже облетали Белоруссию, - рассказал в эфире радио Комсомольская правда главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Федор Борисов.

Голландцы и поляки успели обновить документы или они просто еще не начали открытый конфликт с Минском? Официальные российские власти – Минтранс и Росавиация – ситуацию не комментируют. Если больше неожиданной отмены рейсов не будет, то, скорее всего, причина действительно была в самой AirFrance. Поменяли маршрут – не успели вовремя переоформить бумаги. Если же в ближайшие дни проблемы начнутся и у других авиакомпаний, то возможно причина уже в политике. Чего, конечно, никому не хотелось бы. Особенно - россиянам, собиравшимся в летние каникулы слетать в страны Евросоюза.

- Надо разбираться, - резюмировал Борисов.

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