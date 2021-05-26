Air France объяснила причину отмены рейса из Парижа в Москву

Французский перевозчик Air France объяснил, почему рейс из Парижа в Москву AF1154 26 мая был отменен. Фото: REUTERS

Французский перевозчик Air France объяснил, почему рейс из Парижа в Москву AF1154 26 мая был отменен. На такое решение компания пошла из-за запрета от европейских властей использовать воздушное пространство Белоруссии.

- Мы можем подтвердить, что в среду 26 мая пришлось отложить рейс Париж-Москва из-за необходимости обхода воздушного пространства Республики Белоруссия, - сообщили в пресс-службе компании корреспонденту kp.ru. – Это потребовало нового разрешения от авиационных властей Российской Федерации на вхождение на ее территорию.

В Air France не стали уточнять, вина ли эта их сотрудников, или оформление документов задержала российская сторона. Зато пообещали, что это лишь единичный случай. У других европейских авиаперевозчиков проблем с рейсами в Москву в среду не возникло. Аэропорт Шереметьево, где должен был сесть рейс AF1154, принял пару десяток международных рейсов.

Злополучный рейс перенесли на следующий день. Из-за этого не только на день дольше в Париже задержатся пассажиры, следовавшие в Москву, но и не смогли вылететь во Францию те, кто купил билеты по обратному маршруту. Среди них оказалась известная российская теннисистка Елена Веснина, которая будет принимать участие в турнире Ролан Гаррос. Четверг там – последний день для заезда спортсменов.

Напомним, власти Евросоюза посоветовали всем авиакомпаниям не входить в воздушное пространство Белоруссии после инцидента с самолетом Rayanair. Белорусские власти получили анонимное сообщение о бомбе на борту, после чего самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, сел в Минке. Никакой взрывчатке не нашли, зато был задержан бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, объявленный Минском в розыск, и его девушка, гражданка России, Софья Сапега.

МНЕНИЕ

Санкционное бремя Минска ляжет на Москву

Наш колумнист Александр Коц - о том, что получит Россия, защищая Лукашенко (подробности)