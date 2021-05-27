Что произошло после финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»

Игроки испанского клуба впервые выиграли кубок Лиги Европы Фото: REUTERS

В ночь на четверг, 27 мая, в польском городе Гданьск прошел финальный матч футбольной Лиги Европы. Игроки испанского клуба «Вильярреал» буквально вырвали победу у англичан из «Манчестер Юнайтед» и впервые в истории своей команды завоевали главный трофей этого турнира. Встреча завершилась со счетом 11:10 в пользу испанцев. Рассказываем, что произошло после матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед».

Основное время матча (120 минут) завершилось со счетом 1:1. В составе победителей на 29-й минуте гол забил Херард Морено, у английского клуба на 55-й минуте отличился Эдинсон Кавани. А вот в серии пенальти «Вильярреал» отыгрался. Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа стал единственным, кто не смог реализовать 11-метровый.

«Когда на кону трофей, конечно, я буду полон энергии. Это психология каждого из нас. Я очень счастлив выиграть сегодня. Секрет Эмери? Он прекрасный тренер. Ему больше нечего доказывать. Сегодня он снова показал мастер-класс», - поделился впечатлениями после этой игры полузащитник испанского клуба Этьен Капу.

Сам же главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери напомнил, что этот клуб уже играл в Лиге Чемпионов, добавив, что очень рад нынешней победе.

«Будем наслаждаться этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями завтра», - сказал испанец.

Стоит отметить, что он стал первым тренером, который выиграл Лигу Европы четыре раза: ранее Эмери трижды брал трофей этого турнира с «Севильей» в 2014, 2015 и 2016 годах.

«Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона, мы все очень гордимся «Вильяреалом». Я думаю, мы заслужили победу. Соперником был «МЮ», но сегодня мы выдали очень конкурентный матч», - сказал он журналистам на пресс-конференции после встречи.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пообещал болельщикам своей команды, что клуб «не сдастся только потому, что сегодня проиграл». По его словам, игроки делали на поле «все возможное», но этого оказалось мало, но они были «очень близки к цели». Он добавил, что «шесть или семь» игроков вышли сегодня на футбольное поле после травм, полученных в сентябре.