Еще один ответ Дзюбе: «Тренеришка» Унаи Эмери выиграл уже четвертую Лигу Европы

Эмери выиграл четыре Лиги Европы. Последнюю – с «Вильярреалом» Фото: REUTERS

Каждый раз, когда экс-главный тренер «Спартака» Унаи Эмери поднимает над головой очередной трофей, в голове у любого российского болельщика включается голос Артема Дзюбы. Точнее всего одна его фраза: «Пусть говорит наш тренеришка». Этими словам тогда еще нападающий «Спартака» провожал в отставку того самого Унаи Эмери из московского клуба. С тех пор прошло почти 9 лет. «Тренеришка» за это время выиграл четыре Лиги Европы. Последнюю – с «Вильярреалом», клубом, который по всем своим возможностям не так, чтобы намного лучше «Спартака».

Эмери проработал в «Спартаке» всего несколько месяцев. В июне 2012 года он пришел в московский клуб, в ноябре уже был выставлен за дверь. Вокруг того увольнения ходило много слухов. Говорили, что у молодого испанского тренера в Москве были приключения на личном фронте. И почти не было секретом, что гендиректор «Спартака» Валерий Карпин сделал все, чтобы у испанца не пошло. А вдобавок еще взбунтовались российские игроки, которых баск стал выводить из состава.

Все это Эмери подтвердил в своей биографической книге. «Карпин не хотел меня видеть в «Спартаке». Он сам хотел быть тренером, поэтому повернулся ко мне спиной... Я начал чувствовать себя отсеченным от коллектива. Карпин не помогал мне ни капли. С другой стороны, Дзюба настраивал игроков и журналистов против меня», - рассказал тренер в главе, которая называется «Шпион, игравший за «Спартак».

Карпин хотел тренировать и покупать игроков. Дзюба хотел играть и получать больше. Так деньги миллиардера Леонида Федуна вновь рассорили всех в «Спартаке». И эта история почти что вечная. При Федуне в клубе сменилось 13 тренеров. Были и молодые и очень опытные, иностранцы и россияне, носители мифического «духа» и те, кто не в курсе, кто такие братья Старостины. Но потерю ни одного из них не жаль больше, чем Эмери. До сих пор есть ощущение, что с ним «Спартак» мог сотворить историю.

За следующие несколько лет испанец выиграл с «Севильей» три Лиги Европы, поработал в «ПСЖ» и лондонском «Арсенале». А когда удача отвернулась от него, Эмери сделал два шага назад, взял средний для Испании «Вильярреал» и привел его к победе в еврокубке, «грохнув» по дороге тот же Арсенал», и «перетерпев» «МанЮнайтед» в финале в сумасшедшей серии пенальти (11:10). Но не покидает ощущения, что на месте этой команды мог быть тот же «Спартак». Во всяком случае бюджет нынешнего клуба Эмери – 80 млн евро, примерно такой же, как у команды Леонида Федуна, а может быть даже чуть меньше.

Эмери многому научился в «Спартаке» за те несколько месяцев, что он провел в Москве. Например, быть жестким и доверять далеко не всем. А заодно сделал несколько огромных шагов в карьере, и собрал коллекцию самых разных кубков и титулов. А вот «Спартак» за 9 лет со времен Эмери не очень то и поменялся. Там все так же бушуют битвы и интриги вокруг назначения тренеров. Новый наставник команды португалец Руй Витория даже не начал еще работу, а оказался в эпицентре скандала, и уже обзавелся могущественным врагом – супругой Леонида Федуна. И там нередко игроки считают тренеров «тренеришками». И поэтому европейские кубки и российские клубы так стремительно расходятся в разных направлениях.