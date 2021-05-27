Японские врачи: мир может атаковать «олимпийский» штамм коронавируса

Медики опасаются, что Олимпийские игры в Токио спровоцируют новые непредсказуемые мутации возбудителя ковида Фото: REUTERS

Меньше двух месяцев остается до XXXII летних Олимпийских игр, которые должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа этого года. И чем ближе Олимпиада, тем чаще звучат сомнения в безопасности такого глобального мероприятия на фоне незатухающей пандемии COVID-19. По данным опросов, которые приводят японские СМИ, почти половина жителей Страны восходящего солнца (43%) выступают против проведения международных соревнований в Токио.

Свои аргументы за отмену игр привел и глава Союза врачей Японии Наото Уэяма. Эксперт выступил на пресс-конференции с предупреждением о том, что фактически в столице страны могут сконцентрироваться разнообразные штаммы «короны» со всех концов света. Ведь на Олимпиаду прибудут представители около двух сотен государств мира. Не смотря на принимаемые меры безопасности «мы не можем отрицать риск возникновения нового штамма после Олимпиады», заявил Уэяма. В любом случае нужно быть готовыми к серьезному осложнению эпидобстановки, отметил представитель объединения медиков.

За все время эпидемии в Японии ковидом заразились 725 536 человек, погибли 12 497 больных (по данным международного портала статистики по коронавирусу worldometers.info. При этом государство пока не может похвастаться широким охватом вакцинации — на сегодня привито чуть больше 6% населения.

Между тем в правительстве Страны восходящего солнца заверяют, что подготовка к обеспечению безопасности на предстоящих играх идет полным ходом. Будет сделано все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции. В частности, не допускается приезд иностранных зрителей, а местные будут размещаться на трибунах со строгим соблюдением санитарных правил.

КСТАТИ

XXXII летние Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году. Но их отменили из-за пандемии COVID-19 и перенесли на 2021 г. Однако в названии соревнований сохранили приставку «2020»: официальное название игр «Олимпиада 2020-2021».

Эти игры станут первыми в истории человечества, перенесенными из-за чрезвычайных обстоятельств. Также это первая Олимпиада, которая пройдет в в нечетный год.