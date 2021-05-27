В Японии предупредили о риске появления «олимпийского» штамма коронавируса Фото: REUTERS

Проведение Олимпийский игр в Токио в нынешних условиях может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и породить новый «олимпийский» штамм коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 27 мая, предупредил глава союза врачей Японии Наото Уэяма, который требует отменить Олимпиаду в этом году.

Он напомнил, что на Игры в Токио планируют приехать представители около 200 государств, которые привезут на территорию страны различные варианты коронавируса со всех концов мира.

- Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, сконцентрируются в Токио. Скопление людей на Играх может даже породить «олимпийский» штамм коронавируса, мы не можем отрицать такую возможность, - подчеркнул Наото Уэяма ходе пресс-конференции.

Напомним, ранее глава координационной комиссии Игр Джон Коут заявил, что олимпиаду в Токио в этом году проведут, даже если в Японии или конкретно в этом городе введут чрезвычайное положение на фоне распространения коронавируса.