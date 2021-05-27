Тутберидзе, Винер, Загитова, Липницкая: Кто стал прототипом героев жесткого сериала про фигурку

Любое движение, кивок головы, пост в соцсетях от нынешних звезд фигурки мгновенно обрастают версиями и подробностями. Как обо всем этом не снять сериал?

«А вы слышали?», «а вы знаете?» - сплетни-слухи о фигурном катании с приклеиванием громких фамилий пользуются невероятным спросом. Любое движение, кивок головы, пост в соцсетях от нынешних звезд фигурки мгновенно обрастают версиями и подробностями. Как обо всем этом не снять сериал?

Да, попытки творчески осмыслить тему уже были. В 2008 году без особого успеха прошел сериал «Жаркий лед», но он запомнился тем, что главные роли в нем исполнили реальные звезды спорта - Алексей Тихонов, Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая и многие другие. Потом были два масштабных кинофильма «Лед» и «Лед-2». Но жажду знаний об изнанке самого популярного в России вида спорта (его ведь, в отличии от большинства других, смотрят и женщины, и мужчины) еще утолять и утолять...

Бьют ли тренеры детей, насколько распространен абьюз в спортивном мире, как дети, находящиеся в полной власти тренера, выдерживают давление, как борются с неизбежными психологическими травмами, как становятся рабами своих наставников, как тренеры конкурируют друг с другом, до какой степени жестокости можно доходить ради спортивных результатов?

За ответы на часть этих вопросов взялись создатели сериала с заведомо трагическим названием «Последний аксель». Тем более, что действующие тренеры и спортсмены от вышеназванных тем бегут, как от огня.

О чем фильм?

Очень хочется сказать, что о любви. Что, конечно, тоже правда. Но это драма. Девушка Катя (Ангелина Загребина) живет в Ульяновске, и она несчастна. Отец-тиран (Михаил Трухин) издевается и над ней, и над ее сестрой. После его загадочной смерти, Катя вынуждена отправиться в Москву к жесткому, но успешном тренеру (Елена Подкаминская). Она, конечно, влюбляется в симпатичного одиночника (Федор Федотов), конкурирует с великими (Евгения Медведева сыграет саму себя), получает заряд бодрости и позитива от экстравагантного хореографа (Алексей Ягудин)...

Режиссер фильма Анарио Мамедов уверяет, что фильм не про спорт, вернее не только про спорт. Тут и детективная линия, и любовная, и, конечно, попытка осмыслить такие актуальные вопросы как домашнее насилие, абьюз, психологические детские травмы...

Тутберидзе или Винер?

Главный тренер последних лет - это, конечно, Этери Тутберидзе. Она поставила на поток подготовку гениальных девушек-чемпионок (Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и многие другие). Дама строгая, молчаливая, обидчивая. Все ее появления перед прессой - это выход дрессировщика к диким тиграм. И, как следствие, в сообществе к ней относятся уважительно, но в любви не признаются, и вообще любят посудачить за спиной. Любимая тема - ее жесткость. Бывает, что и воспитанники, обделенные вниманием, сбегают у другим тренерам. Но та же Евгения Медведева поработала в Канаде, да и снова вернулась к Тутберидзе...

Воплотила ли Елена Подкаминская в своей героине прославленную наставницу?

- Перед съемками проета я много посмотрела видео материалов с Этери Тутберидзе, хотя режиссёр меня предупредил, что в фильме не идёт речь о конкретном прототипе в лице выдающегося тренера по фигурному катанию. Но погружение в мимическую, интонационно-речевую и пластическую форму существования создателя непревзойденной школы фигурного катания мне очень помогло в создании образа моей героини - Марины Артаковой. Взгляд, скупость во внешних проявлениях эмоций, визуальный облик, острота и точность интонаций, предельная сосредоточенность и нацеленность на результат и, в связи с этим, отсечение всего лишнего - всё это от восприятия мной Этери преломилось в работе над образом Артаковой, - рассказала Подкаминская.

Жесткие, но успешные женщины-тренеры в нашем спорте были всегда. Достаточно вспомнить Елену Тарасову или Ирину Винер. Но совершенно очевидно, что зрители подсознательно будут сравнивать героиню Елены Подкаминской с Этери Тутберидзе. Во всяком случае, когда на съемках Елена специально для журналистов изобразила жесткий разговор наставника с ученицей, внешнее сходство оказалось невероятным, а от неповторимой тренерской стали в голосе по телу пошел холодок...

Фигуристка - кто она?

Считается, что фигуристки (да и гимнастки) лишены детства. Вне зависимости от семейного благополучия все их ранние годы проходят на катке. Среди юных наших чемпионок есть дети из относительно обеспеченных семей, есть из семей с довольно скромным достатком. Потом, когда-нибудь, кто-то обязательно снимет кино про героическую маму-одиночку, которая, вкалывая на пяти работах, обеспечивала дочке возможность кататься. Так, кстати, было у Юлии Липницкой. У всех семей свои трагедии, и история Кати из «Последнего акселя» не списана с кого-то одного. Тут с прототипом не угадаешь, но ее историю не назвать уникальной.

Абьюз и приставания

А вот вопрос абьюза, приставаний, принуждения зависимых к подчинению в нашем спорте пока практически не поднимался в публичной плоскости. Возможно и чемпионам прошлого и нынешним спортсменкам есть, о чем рассказать. Но пока все тайны остаются тайнами, а то, что мы увидим в сериале, по уверениям создателей, художественный вымысел, а не намек на какие-то конкретные ситуации.

- Совсем недавно задали мне вопрос по поводу абьюза в спорте, - рассказывает актер сериала и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. - Я никогда с этим не встречался в фигурном катании.

Тем не менее, как раз этот вопрос, возможно, станет предметом обсуждения после выхода сериала.

Ягудин - хореограф

Режиссер фильма Анарио Мамедов всячески нахваливал Алексея Ягудина.

- Мы работали с Алексеем на фильме «Жаркий лед» и могу с уверенностью сказать, что он за минувшие годы невероятно вырос, как артист.

- Да! Когда мы снимали «Жаркий лед», там я играл роль фигуриста. 15 лет прошло, я двинулся вперед, лед тронулся, - рассуждает Алексей. - Я уже не на льду. И это победа. Моему агенту часто говорят «Так он же спортсмен!». А я больше 10 лет играю в театре. Например, в этом году сезон закончился в театре Надежды Георгиевны Бабкиной, с такими классными актерами – Алексей Маклаков, Сергей Никоненко, Олеся Железняк, сама Надежда Георгиевна. Причем классика - Чехов, Зощенко. Я давно уже в этой индустрии, но все равно ассоциируюсь с тройными тулупами.

Алексей и правда поражал своей энергией на съемках. Об этом говорила и Елена Подкаминская, да и в общении с прессой это сразу было заметно. На вопрос кого он играет спортсмен... Ой, простите, актер, охотно объяснил:

- Мне повезло, я отвечаю больше за юмор, что мне и нравится делать в этой жизни. У нас есть требовательный главный тренер, а мой герой пытается как-то сгладить все углы. Артистичная личность, хореограф. Сам я хореографом никогда не был, хоть и креативил во время подготовки своих номеров.

Съемки сериала закончены, сейчас начнется работа по подготовке его к эфиру. Проект готовит творческая группа SPACE Production основанной Дарьей Легони-Фиалко и Катериной Ласкари, а покажут его на платформе MEGOGO уже в этом году.