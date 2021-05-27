Пришло время сильных: фильм Данилы Козловского «Чернобыль» выходит на IVI

Фильм-событие, выход которого ждала вся страна с момента анонсирования, – первая масштабная российская картина о ликвидации последствий страшной аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в необитаемую пустыню.

В центре сюжета – история пожарного из Припяти, которого взрыв на Чернобыльской АЭС застал врасплох накануне его отъезда из города и начала новой жизни с любимой девушкой. Мечты о светлом будущем рухнули вместе со зданием атомной станции. Алексею, чьи образ и поведение в начале фильма далеки от представлений о настоящем герое, вместе с инженером Валеркой и военным водолазом Борисом предстоит спуститься в наполненный водой резервуар под реактором и предотвратить самый настоящий «конец света», которым может обернуться и без того серьезная авария.

Продюсер, режиссер и исполнитель главной роли – Данила Козловский. В фильме также снялись известные российские актеры Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, актер «Гоголь-центра» Филипп Авдеев.

5 захватывающих дух фактов о фильме «Чернобыль»:

1. Много дублей из-за слишком естественной игры. Филипп Авдеев так правдоподобно сползал по стене и выплевывал загубник во время съемок под водой, что спасатели бросались ему на помощь, думая, что актеру на самом деле плохо.

2. 400 огненных установок и съемка на ручную камеру – так воссоздавали сцены пожара.

3. Продюсер фильма Александр Роднянский («Нелюбовь», «Водитель для Веры», «Дылда») – был одним из очевидцев события: в тот страшный день он находился в непосредственной близости к месту происшествия – в Киеве. После аварии он работал в Припяти, снимая происходящие события на документальную камеру.

4. Более 1 000 единиц реквизита для 5-минутной сцены. Чтобы воссоздать дух времени, съемочной группе пришлось тщательно и долго готовиться, собирая предметы одежды и реквизит той эпохи. Так, в съемках небольшой сцены совещания ликвидаторов в штабе, задействовали более тысячи единиц реквизита.

5. От «Бен Гура» к «Чернобылю». Аутентичные костюмы героев фильма – заслуга художника Варвары Авдюшко, которая ранее работала в таких крупных голливудских проектах, как «Бен Гур», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров».

Смотрите драму Данилы Козловского «Чернобыль» с 3 июня на IVI!

Справка:

Режиссер: Данила Козловский

Продюсеры: Александр Роднянский, Сергей Мелькумов, Данила Козловский, Вадим Верещагин, Рафаел Минасбекян

Сценарий: Алексей Казаков, Елена Иванова

Оператор-постановщик: Ксения Середа

Композитор: Олег Карпачев

Художник-постановщик: Тимур Шагиахмедов

В главных ролях: Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и др.