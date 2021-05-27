Белоруссия попросила защиты России от санкций Запада

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин после прилета в аэропорту Минска. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг премьер Михаил Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Минск. В пятницу в белорусской столице пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. В этом году Белоруссия председательствует в этом объединении. По итогам заседания делегации должны подписать ряд документов.

Мишустин уже второй раз за этот год прилетает в Минск. Последний раз он был в белорусской столице чуть больше месяца назад, правда, тогда на ночевку премьер не оставался. Сразу из аэропорта Мишустин направился на переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Обычно сдержанный белорусский премьер на этот раз был гораздо красноречивее.

Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку «ближайшего союзника» - России - после санкций Запада из-за посадки самолета Ryanair. Давление западных стран на Белоруссию Головченко назвал «абсолютно несправедливым и лицемерным». По его словам, это создание условий для повторения попытки переворота в стране.

- Очевидно, что откровенно недружественные меры будут иметь экономические последствия для нашей страны, - заметил Головченко.

- Россия однозначно выступает против односторонних санкций на международной арене. Мы призываем не политизировать ситуацию к экстренной посадкой самолета в Минске. Поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей, - заявил Мишустин.

Головченко предложил из-за инцидента с самолетом Ryanair восстановить авиасообщение между Россией и Белоруссией на том уровне, каким оно было до пандемии. Головченко попросил увеличить число рейсов, а также открыть для белорусов аэропорты Сочи и Краснодара. По его словам, это поможет частично компенсировать потери от европейской авиаблокады.

- Мы постепенно открываем воздушное сообщение, но это полностью зависит от ситуации, связанной с пандемией. Здесь никакой политики нет, и первое, что мы сделаем, - расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности, - пообещал Мишустин.

Головченко также заявил, что Запад пытается «укусить» и Россию.

- Буквально сегодня глава европейской дипломатии заявила о том, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить транзит российского газа через Беларусь. Очевидно, это направлено на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Беларуси, которые принадлежат России. Это Ямал-Европа и газотранспортная система Газпром Трансгаз Беларусь, - сказал Головченко.

«СНГ надо наполнить конкретикой»

В пятницу перед началом заседания Совета глав правительств СНГ с премьерами встретится президент Белоруссии Александр Лукашенко. Батька явно намерен обсудить с партнерами по СНГ события, разворачивающиеся вокруг Белоруссии, в том числе авиаблокаду, объявленную странами ЕС. Перед самым прилетом Мишустина в Минск Лукашенко принял в президентском дворце исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева. Белорусский президент признался, чего ждет заседания глав правительств СНГ.

- Нам надо как-то подумать, чем в конце концов будет заниматься СНГ, ставить более серьезные задачи и осуществить прорыв в этой организации, - заявил батька. - Сейчас это в основном дискуссионная площадка, где мы обсуждаем важные вопросы, но как мне кажется, нужно какой-то конкретикой наполнить эту организацию, открыто поговорить с главами других государств, готовы ли они двигаться по пути дальнейшего объединения. Если бы вы могли внести эти предложения, я был бы хорошим лоббистом нашего исполкома СНГ, - заявил Лукашенко. По его мнению, страны СНГ должны быть ближе.

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Президент Белоруссии впервые прокомментировал ситуацию в посаженным в Минске самолетом Ryanair. Он заявил, что угрозы взорвать самолет пришли из Швейцарии, и обозначил, что готов пойти на радикальные меры и закрыть воздушное пространство страны. Его выступление по просьбе “КП” проанализировал журналист и политолог Георгий Бовт (подробности)