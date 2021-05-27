В Санкт-Петербурге открылся IX Невский международный экологический конгресс

Фото предоставлено фондом Росконгресс.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов выступили на официальной церемонии открытия IX Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

Мероприятие проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. Сопредседателями форума являются Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Как отметил в своем выступлении Андрей Яцкин, Невский конгресс – это продолжение глобального экологического диалога. Первый вице-спикер СФ напомнил, что в апреле прошел Саммит мировых лидеров по вопросам климата. «На Невском конгрессе к этому диалогу подключаются парламентарии, представители профильных органов федеральной и региональной власти, ведущие эксперты и ученые. России есть что предложить партнерам. И в концептуальном плане, и в плане новейших «зеленых» технологий».

Андрей Яцкин выразил уверенность в том, что мероприятия форума позволят подробно обсудить весь круг тем, составляющих национальную и международную экологическую повестку, и выработать консолидированную позицию по решению актуальных вопросов.

27 мая в рамках Конгресса пройдут 10 тематических «круглых столов», посвященных интегрированному управлению водными ресурсами, экологическому просвещению и экотуризму, обмену опытом в сфере национальных стратегий и проектов в области охраны окружающей среды, новой климатической политике, лесным ресурсам, проблемам Арктики, «зеленой» энергетике, экономике замкнутого цикла, современным вызовам и решениям в сфере экологической безопасности, «зеленым» финансам.

28 мая состоится пленарное заседание Невского конгресса, темой которого станет «Экология планеты – устойчивое развитие».

Перед началом работы «круглых столов» Андрей Яцкин провел встречу с модераторами тематических сессий.

Андрей Яцкин и Александр Козлов также осмотрели развернутую в Таврическом дворце выставку, посвященную сохранению окружающей среды и использованию новых экологически чистых технологий в промышленном производстве и бизнесе. У стендов экспозиции они пообщались с представителями российских компаний.

В мероприятии приняли участие заместители Председателя Совета Федерации Галина Карелова и Константин Косачев, руководители комитетов СФ, сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, зарубежные гости.