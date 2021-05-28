Убийства, рэкет, наркота: Мафиози в бегах стал звездой YouTube

Ставший ненужным своим хозяевам бандит залег на дно, но ненадолго

49-летний Седат Пекер личность в Турции весьма известная. Еще в начале 1990-х местные СМИ окрестили его одним из «крестных отцов» местной мафии. В 2007-м он был приговорен к 14 годам заключения, однако всего через 7 лет уже вышел на свободу, пишет The Guardian.

При этом ходят слухи, что срок ему скостили по просьбе высоких покровителей из турецкой правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), использовавших криминального босса и его боевиков в своих темных делишках. В том числе для исполнения заказных убийств и запугивания политических оппонентов. Однако, несмотря на влиятельных друзей, в 2020 году Пекер был вынужден бежать из страны после того, как МВД республики возбудило против него очередное дело.

Ставший ненужным своим хозяевам бандит залег на дно, но ненадолго — в мае 2021 года он внезапно раскрыл свое местоположение и радикально сменил род деятельности, подавшись в YouTube-блогеры. В своих роликах «мокрых дел мастер» начал изобличать бывших работодателей, раскрывая творимые ими бесчинства и преступления. Описывает гангстер и эпизоды сотрудничества высших должностных лиц Турции с организованной преступностью, непосредственным участником которых был он сам.

Первый же из выпусков его авторской передачи быстро пробил планку в 30 миллионов просмотров, а фильм «Седат Пекер против ПСР» даже ненадолго стал самым рейтинговым телешоу в мире на сайте Internet Movie Database, пока его не удалили.

На сегодняшний день увидели свет 7 роликов из 12, обещанных разоблачителем и пока что его главной мишенью является влиятельный министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По словам Пекера, он защищал близкого к Эрдогану политика от соперничающих фракций в ПСР, действуя далеко не политическими методами — громя офисы оппозиционеров и запугивая неугодных.

Фигурантами компромата стали и экс-глава МВД Мехмет Агар, ныне известный политик, а также его сын Толга Агар, депутат от ПСР. Агар-старший, по словам блогера, был непосредственно причастен к нераскрытому убийству журналиста в 1993 году, а Толга - изнасиловал и убил казахстанскую журналистку Елдану Кахарман, найденную мертвой в марте 2019 года в резиденции Агара-младшего. Досталось и другому высокопоставленному отпрыску - сыну бывшего премьер-министра страны, причастного к контрабанде кокаина из Венесуэлы.

И хотя Пекер в своих выступлениях не предъявляет никаких доказательств, часто переходит от юридического языка к угрозам, обещая недругам «скорый конец от руки, держащей штатив камеры», его шоу наделало шума на родине мафиози.

Более того, спровоцировало политический кризис в Турции - оппозиция уже требует отставки главы МВД, а рейтинг ПСР упал до 27%.