На Невском экологическом конгрессе состоялась сессия, посвященная переходу к экономике замкнутого цикла

Фото: фонд Росконгресс

Экспертная дискуссия «Экономика замкнутого цикла» состоялась в рамках деловой программы Невского международного экологического конгресса «Экология планеты – устойчивое развитие». Участники встречи обсудили законодательные инициативы, направленные на переход к экономике замкнутого цикла в России, методы стимулирования снижения образования отходов, вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов, международный опыт при создании экономики замкнутого цикла, а также создание единой информационной системы обращения с отходами. Эксперты рассмотрели вопросы реализации системы раздельного сбора и переработки отходов в России и странах СНГ.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин, временно исполняющий обязанности директора департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Роман Куприн, Советник губернатора Московской области Александр Коган, директор Государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич, председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев и другие. Модераторами встречи выступили Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Управления уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей; заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Ильдар Неверов и директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской академии наук Андрей Тронин.

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о направлениях работы в области создания системы обращения с твердыми коммунальными отходами, по которым ведется работа «Российским экологическим оператором» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Российской Федерации: «Целью экономики замкнутого цикла является максимальное увеличение объема отходов, которые перерабатываются и используются повторно. Ключевых направлениями работы по созданию такой системы являются сокращение образования отходов, создание инфраструктуры по сортировке и переработке ТКО, стимулирование использования вторичных ресурсов, ограничение оборота неэкологичной упаковки, создание системы отслеживания отходов и, безусловно, экологическое просвещение граждан. К 2030 году мы должны ввести в эксплуатацию дополнительно 868 объектов инфраструктуры, что позволит построить всю технологическую цепочку, начиная с выбора фракций и заканчивая переработкой на современных и эффективных производствах. Общий объем инвестиций на формирование инфраструктуры по обращению с ТКО составит 300 млрд рублей». Денис Буцаев также подчеркнул, что необходимо продумать механизмы привлечения частных инвестиций в отрасль и разработать программы по экономическому стимулированию производителей тех видов товаров, чья упаковка может быть эффективно переработана.

В качестве успешного опыта по обращению с ТКО на встрече привели примеры Германии и Швеции, где доля вовлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) в оборот составляет 68% и 49% соответственно. Швеция вышла на межгосударственный рынок вторсырья и забирает к себе на переработку вторсырье из других стран Европы. В России по ряду ВМР также неплохие показатели. Практически весь светлый пластик отправляется на переработку, в центральных районах Российской Федерации наблюдается даже дефицит на стеклобой, показателен и опыт крупнейших торговых сетей, которые весь картон продают на аукционах, объединяя их в лоты по объемам образования за полгода и год.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин прокомментировал уже реализованные и запланированные изменения нормативно-правовой базы, а также объявил о планах объединения двух государственных систем учета отходов: «Сегодня существуют параллельно две системы учета отходов – государственная информационная система учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО) – они во многом дополняют друг друга, а в каких-то моментах дублируют. В настоящее время ведется поэтапная трансформация этих систем и подготовка к объединению их на одной площадке под управлением ППК «Российский экологический оператор»».

Временно исполняющий обязанности директора департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Роман Куприн поделился результатами по достижению планов локализации оборудования в области сортировки и переработки отходов: «Рад отметить, что, несмотря на пандемию, мы не стагнируем, и достигли необходимого уровня локализации. На территории Российской Федерации было введено 29 объектов общей мощностью 3,6 млн тонн обработки отходов, основная часть из них находится в Московской области, по ним же мы отмечаем самый высокий уровень локализации. С целью замещения импортного оборудования Минпромторгом разработан и предоставляется ряд мер государственной поддержки».

На встрече также отметили, что в России локализуется не только производство металлоемкого оборудования, но и оборудования для высокотехнологичных производств, также отечественные компании освоили производство экспортно-ориентированного оборудования, которое уже пользуется спросом в ряде стран.

Невский международный экологический конгресс проходит 27-28 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Оператор - Фонд Росконгресс.