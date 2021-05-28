«Людей подключают к ритуальным действиям»: Эколог раскритиковал запрет ватных палочек во имя спасения планеты

Всего, по данным экологов, в нашей стране ежегодно производится около семи миллионов тонн пластика, включая упаковку и товары для промышленности — это примерно 3% от общемирового. Фото: Shutterstock

С прилавков российских магазинов может исчезнуть одноразовая посуда, пластиковые трубочки и ватные палочки. Такие товары власти хотят запретить в связи с угрозой экологии. В правительстве всерьез обеспокоены проблемой мелкого мусора, который трудно извлечь и невозможно переработать.

- Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда, - заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме. - Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое.

Параллельно с этим в Минприроды составляют перечень товаров из пластика, которые нельзя переработать, с перспективой запретить их производство.

Всего, по данным экологов, в нашей стране ежегодно производится около семи миллионов тонн пластика, включая упаковку и товары для промышленности — это примерно 3% от общемирового.

Может ли запрет ватных палочек и пластиковой посуды хоть чем-то помочь окружающей среде? Такой вопрос «Комсомолка» задала главе Северо-Западного отделения международной экологической организации «Зеленый крест» Юрию Шевчуку.

- Бытовой пластик это всего 2% от всего объема производимого пластика - ерунда, - считает эколог. - В одном пластиковом дорожном столбике пластика больше, чем во всех ватных палочках вместе взятых. 98% пластика используется в промышленности, для упаковки, для производства всего, начиная от самолетов и автомобилей, заканчивая холодильниками, рамами окон и диванами. У нас сейчас «эпоха пластических масс». И ограничивать использование пластика в быту примерно то же самое, что экономить электроэнергию в домах — от общего объема потребления электричества это 15-18%, все остальное в промышленности. Даже если мы все перейдем на свечи, производители электроэнергии этого почти не заметят. С пластиком та же история. Может, совести станет легче, но природе от этого легче не будет.

- Зачем тогда в Африке запретили пластиковые пакеты, заменив на бумажные? И есть ли опыт Запада?

- В Африке пластик запрещают в быту из-за низкой культуры населения. Они разбрасывают мусор и там не создана индустрия уборки мусора, не говоря уже о переработке. А на Западе людей отвлекают от действительных забот об охране природы путем подключения их к ритуальным действиям: копошиться в ведре, разделять мусор на фракции и т. д. Тем самым они уже заняты и якобы вносят свой вклад в охрану окружающей среды. После этого люди с чистой совестью могут летать на самолетах, хотя это гораздо сильнее загрязняет окружающую среду.

- Сколько всего пластика выбрасывают россияне?

- Каждый человек в городе выбрасывает в мусорное ведро 250 кг твердых отходов ежегодно. И из них 10-12% это пластик. То есть 20-25 кг пластика мы выкидываем в год на каждого человека, но, как я уже говорил, это капля в море. Промышленность использует в 50 раз больше! Что, действительно, станет эффективной мерой — это строительство мусороперерабатывающих заводов, куда уже поступает отсортированный, но в основном промышленный мусор. Отходы граждан в этом объеме ничтожны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто загрязняет, тот и платит

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал в открытой студии «Комсомольской правды» на XII Международном форуме «Экология» о принципах реформы ТКО (подробнее)